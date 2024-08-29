В Курской области создадут новый добровольческий отряд для борьбы с ВСУ

29 августа 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Отряд добровольцев получит название «Барс — Курск», заявил Алексей Смирнов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области сформируют новый отряд добровольцев под названием «Барс — Курск». Формирование будет нацелено на поддержания правопорядка в регионе, который подвергается нападениям ВСУ, сообщил врио главы области Алексей Смирнов. По словам губернатора, отряд будет нести название «Барс — Курск». «Основная функция отряда — обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области сформируют новый отряд добровольцев под названием «Барс — Курск». Формирование будет нацелено на поддержания правопорядка в регионе, который подвергается нападениям ВСУ, сообщил врио главы области Алексей Смирнов. По словам губернатора, отряд будет нести название «Барс — Курск». «Основная функция отряда — обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО», — написал Смирнов в своем telegram-канале.