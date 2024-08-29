В Курской области создадут новый добровольческий отряд для борьбы с ВСУ

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Петербургский международный экономический форум. (ПМЭФ-2024). День третий. , смирнов алексей
Отряд добровольцев получит название «Барс — Курск», заявил Алексей Смирнов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области сформируют новый отряд добровольцев под названием «Барс — Курск». Формирование будет нацелено на поддержания правопорядка в регионе, который подвергается нападениям ВСУ, сообщил врио главы области Алексей Смирнов.

По словам губернатора, отряд будет нести название «Барс — Курск». «Основная функция отряда — обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО», — написал Смирнов в своем telegram-канале.

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В Курской области сформируют новый отряд добровольцев под названием «Барс — Курск». Формирование будет нацелено на поддержания правопорядка в регионе, который подвергается нападениям ВСУ, сообщил врио главы области Алексей Смирнов. По словам губернатора, отряд будет нести название «Барс — Курск». «Основная функция отряда — обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Добровольцы, подписавшие контракт, пройдут обучение, получат необходимое вооружение. Бойцы будут действовать в тесном взаимодействии с армией и штабом КТО», — написал Смирнов в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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