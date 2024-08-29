29 августа 2024

Пентагон отказался подтверждать крушение F-16 на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон не смог подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине
Пентагон не смог подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине Фото:

Министерство обороны США не подтвердило сведения о крушении американского истребителя F-16 на территории Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона.

«Извините, не можем подтвердить что-либо из этого», — заявил представитель Пентагона РИА Новости. Такой ответ им поступил на просьбу подтвердить информацию о крушении истребителя F-16 на Украине.

Ранее The Wall Street Journal опубликовали статью, в которой было заявлено о крушении F-16 из-за ошибки пилота. Там же американский чиновник подтвердил потерю истребителя.

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Министерство обороны США не подтвердило сведения о крушении американского истребителя F-16 на территории Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона. «Извините, не можем подтвердить что-либо из этого», — заявил представитель Пентагона РИА Новости. Такой ответ им поступил на просьбу подтвердить информацию о крушении истребителя F-16 на Украине. Ранее The Wall Street Journal опубликовали статью, в которой было заявлено о крушении F-16 из-за ошибки пилота. Там же американский чиновник подтвердил потерю истребителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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