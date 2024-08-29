Пентагон отказался подтверждать крушение F-16 на Украине

Пентагон не смог подтвердить информацию о крушении F-16 на Украине
Министерство обороны США не подтвердило сведения о крушении американского истребителя F-16 на территории Украины. Об этом сообщил представитель Пентагона.
«Извините, не можем подтвердить что-либо из этого», — заявил представитель Пентагона РИА Новости. Такой ответ им поступил на просьбу подтвердить информацию о крушении истребителя F-16 на Украине.
Ранее The Wall Street Journal опубликовали статью, в которой было заявлено о крушении F-16 из-за ошибки пилота. Там же американский чиновник подтвердил потерю истребителя.
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