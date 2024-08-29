Главная свидетельница взрыва в Нижнем Тагиле скончалась, не выходя из комы

В детской больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя Полина, пострадавшая при взрыве дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле. Девочка могла пролить свет на случившееся, так как, по одной из версий, взрыв произошел как раз в квартире, где находилась она с друзьями.
Полина скончалась, не приходя в сознание. Эту информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил собеседник, близкий к семье девочки. Все 28 дней она находилась в коме. У Полины были сильные ожоги — ее нашли в подвале, где прорвало систему горячего водоснабжения.
Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской, 81 произошел 1 августа. По предварительным данным, из-за скопления бытового газа. По одной из версий, все случилось в квартире, где находились четверо детей — девочки-подростки Аня и две Полины, к ним забежал попить воды семилетний Денис.
Как сообщал telegram-канал Ural Mash, ребята почувствовали странный запах на кухне и пошли проверить плиту. 15-летняя Полина повернула переключатель, после чего якобы раздался взрыв и начал рушиться дом. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Всего в той трагедии погибло 10 человек: пятеро взрослых и пять детей. Более подробно о происшествии в Тагиле, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!