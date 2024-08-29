29 августа 2024

В Нигере может появиться улица Путина

Мэры Нигера заявили о готовности назвать улицу в честь Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
В городах Нигера может появиться улица имени Владимира Путина, так как Россия помогла стране в трудные времена, заявил Маман Иссуфу Фото:

В Нигере заявили о готовности назвать улицу в честь президента России Владимира Путина. об этом заявили мэры городов Ниамея и Зиндера Бубакар Сумана Гаранке и Маман Иссуфу.

«Мы готовы это сделать (назвать улицу в честь Путина — прим. URA.RU). Потому что Россия помогла нам, поддержала наш народ в трудные времена», — заявил Маман Иссуфу. Его слова приводит ТАСС.

Также власти планируют создать парк дружбы России и Нигера. По словам Иссуфу, в городе есть свободная земля для этого.

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В Нигере заявили о готовности назвать улицу в честь президента России Владимира Путина. об этом заявили мэры городов Ниамея и Зиндера Бубакар Сумана Гаранке и Маман Иссуфу. «Мы готовы это сделать (назвать улицу в честь Путина — прим. URA.RU). Потому что Россия помогла нам, поддержала наш народ в трудные времена», — заявил Маман Иссуфу. Его слова приводит ТАСС. Также власти планируют создать парк дружбы России и Нигера. По словам Иссуфу, в городе есть свободная земля для этого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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