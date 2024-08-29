В Нигере может появиться улица Путина

В городах Нигера может появиться улица имени Владимира Путина, так как Россия помогла стране в трудные времена, заявил Маман Иссуфу
В Нигере заявили о готовности назвать улицу в честь президента России Владимира Путина. об этом заявили мэры городов Ниамея и Зиндера Бубакар Сумана Гаранке и Маман Иссуфу.
«Мы готовы это сделать (назвать улицу в честь Путина — прим. URA.RU). Потому что Россия помогла нам, поддержала наш народ в трудные времена», — заявил Маман Иссуфу. Его слова приводит ТАСС.
Также власти планируют создать парк дружбы России и Нигера. По словам Иссуфу, в городе есть свободная земля для этого.
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