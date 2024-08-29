Посол РФ предупредил Европу о страшных последствиях отказа от газа РФ

29 августа 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Отказ Европы от российского газа может привести к деиндустриализации Фото: Илья Московец © URA.RU Отказ от российского газа может обернуться Европе деиндустриализацией. Об этом сообщил Посол России в Вене Дмитрий Любинский. «Энергокризис и политика декарбонизации рискуют вскоре обернуться деиндустриализацией для Европы. Австрия здесь не является исключением», — заявил Любинский в своей статье для издания NachDenkSeiten. По его словам, сейчас общий ущерб Европы из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 триллиона долларов. Любинский добавил, что уже более года производственный сектор ЕС сталкивается с сокращением прибыли по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция продолжает усиливаться. В марте 2024 года показатели оборота в промышленности и строительстве были на 17,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о глубоком кризисе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносит серьезный урон интересам потребителей в дружественных европейских странах. Он отметил, что есть альтернативные способы поставки газа в эти государства. Например, планируется создать хаб в Турции, уже сейчас «ведется работа на этот счет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отказ от российского газа может обернуться Европе деиндустриализацией. Об этом сообщил Посол России в Вене Дмитрий Любинский. «Энергокризис и политика декарбонизации рискуют вскоре обернуться деиндустриализацией для Европы. Австрия здесь не является исключением», — заявил Любинский в своей статье для издания NachDenkSeiten. По его словам, сейчас общий ущерб Европы из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 триллиона долларов. Любинский добавил, что уже более года производственный сектор ЕС сталкивается с сокращением прибыли по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция продолжает усиливаться. В марте 2024 года показатели оборота в промышленности и строительстве были на 17,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о глубоком кризисе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносит серьезный урон интересам потребителей в дружественных европейских странах. Он отметил, что есть альтернативные способы поставки газа в эти государства. Например, планируется создать хаб в Турции, уже сейчас «ведется работа на этот счет».