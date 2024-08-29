Отказ от российского газа может обернуться Европе деиндустриализацией. Об этом сообщил Посол России в Вене Дмитрий Любинский.
«Энергокризис и политика декарбонизации рискуют вскоре обернуться деиндустриализацией для Европы. Австрия здесь не является исключением», — заявил Любинский в своей статье для издания NachDenkSeiten. По его словам, сейчас общий ущерб Европы из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 триллиона долларов.
Любинский добавил, что уже более года производственный сектор ЕС сталкивается с сокращением прибыли по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция продолжает усиливаться. В марте 2024 года показатели оборота в промышленности и строительстве были на 17,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о глубоком кризисе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносит серьезный урон интересам потребителей в дружественных европейских странах. Он отметил, что есть альтернативные способы поставки газа в эти государства. Например, планируется создать хаб в Турции, уже сейчас «ведется работа на этот счет».
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