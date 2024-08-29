29 августа 2024

Посол РФ предупредил Европу о страшных последствиях отказа от газа РФ

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Место, где погиб Ильян Абдрафиков. Свердловская область, Камышлов, газ, газопровод, поселок, забор
Отказ Европы от российского газа может привести к деиндустриализации Фото:

Отказ от российского газа может обернуться Европе деиндустриализацией. Об этом сообщил Посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«Энергокризис и политика декарбонизации рискуют вскоре обернуться деиндустриализацией для Европы. Австрия здесь не является исключением», — заявил Любинский в своей статье для издания NachDenkSeiten. По его словам, сейчас общий ущерб Европы из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 триллиона долларов.

Любинский добавил, что уже более года производственный сектор ЕС сталкивается с сокращением прибыли по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция продолжает усиливаться. В марте 2024 года показатели оборота в промышленности и строительстве были на 17,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о глубоком кризисе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносит серьезный урон интересам потребителей в дружественных европейских странах. Он отметил, что есть альтернативные способы поставки газа в эти государства. Например, планируется создать хаб в Турции, уже сейчас «ведется работа на этот счет».

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Отказ от российского газа может обернуться Европе деиндустриализацией. Об этом сообщил Посол России в Вене Дмитрий Любинский. «Энергокризис и политика декарбонизации рискуют вскоре обернуться деиндустриализацией для Европы. Австрия здесь не является исключением», — заявил Любинский в своей статье для издания NachDenkSeiten. По его словам, сейчас общий ущерб Европы из-за отказа от российского газа составляет более 1,5 триллиона долларов. Любинский добавил, что уже более года производственный сектор ЕС сталкивается с сокращением прибыли по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция продолжает усиливаться. В марте 2024 года показатели оборота в промышленности и строительстве были на 17,2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о глубоком кризисе. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от продления контракта с «Газпромом» наносит серьезный урон интересам потребителей в дружественных европейских странах. Он отметил, что есть альтернативные способы поставки газа в эти государства. Например, планируется создать хаб в Турции, уже сейчас «ведется работа на этот счет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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