Просьбы президента Украины Владимира Зеленского о использовании американского оружия для нанесения ударов по территории РФ надоели Вашингтону. Об этом заявил сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта (США).
«Более двух лет США и партнеры по НАТО только и делали, что уступали требованиям Украины о денежных подачках и все более совершенном оружии… Новейшие требования Зеленского согласуются с его запросами за последние два года и ясно показывают, что ему комфортно вести этот конфликт до тех пор, пока США готовы его поддерживать», — посетовал Ли в беседе с The Daily Signal.
По словам Ли, у США есть бесконечные рычаги давления, но администрация американского лидера Джо Байдена отказывается их использовать и продолжает поддерживать армию, которая «не может стоять самостоятельно». Он также подчеркнул, что Зеленский привык, что «нет» никогда не является окончательным ответом, поэтому он будет продолжать просить США разрешения на использование оружия и помощи.
Несмотря на это, Вашингтон согласился обсудить с Украиной вопрос о снятии запрета на удары американским оружием вглубь России. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны страны Рустем Умеров планируют убедить Белый дом снять ограничения на предстоящей встрече, передает RT.
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