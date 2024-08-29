29 августа 2024

Минздрав расширил программу медосмотров, включив исследование на гепатит С

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Минздрав изменит систему медосмотров
Минздрав изменит систему медосмотров Фото:

Программа профилактических медицинских осмотров в России расширена за счет включения исследования на гепатит С. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с пятницы, как сообщает интернет-портал правовой информации.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», — говорится в опубликованном документе. Приказ начнет действовать с 30 августа и продлится до 1 июля 2027 года.

Согласно нововведению, теперь в рамках профилактического медицинского осмотра будет проводиться исследование на антитела к гепатиту С у граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в десять лет. Кроме того, приказ Минздрава дает право ветеранам боевых действий проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию во внеочередном порядке.

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Программа профилактических медицинских осмотров в России расширена за счет включения исследования на гепатит С. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с пятницы, как сообщает интернет-портал правовой информации. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», — говорится в опубликованном документе. Приказ начнет действовать с 30 августа и продлится до 1 июля 2027 года. Согласно нововведению, теперь в рамках профилактического медицинского осмотра будет проводиться исследование на антитела к гепатиту С у граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в десять лет. Кроме того, приказ Минздрава дает право ветеранам боевых действий проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию во внеочередном порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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