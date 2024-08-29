Минздрав расширил программу медосмотров, включив исследование на гепатит С

Программа профилактических медицинских осмотров в России расширена за счет включения исследования на гепатит С. Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с пятницы, как сообщает интернет-портал правовой информации.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», — говорится в опубликованном документе. Приказ начнет действовать с 30 августа и продлится до 1 июля 2027 года.
Согласно нововведению, теперь в рамках профилактического медицинского осмотра будет проводиться исследование на антитела к гепатиту С у граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в десять лет. Кроме того, приказ Минздрава дает право ветеранам боевых действий проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию во внеочередном порядке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.