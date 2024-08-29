29 августа 2024

Суд Москвы арестовал акции собственника пермской «Телты» на 170 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Николаем Цукановым. Екатеринбург, фемида
В суде рассматривается дело о хищении при поставке телефонных аппаратов для нужд Минобороны Фото:

Столичный Хамовнический суд арестовал акции собственника ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова в рамках дела о хищении. Цена активов превышает 170 млн рублей, сообщил источник, знакомый с материалами следствия.

«Постановлением суда арестованы акции Игоря Морозова на сумму более 170 миллионов рублей», — своего информатора цитирует РИА Новости. На имущество собственника завода также был наложен арест.

Сейчас на скамье подсудимых вместе с Морозовым — топ-менеджеры «Телты» Алексей Высоков и Елена Гришина. Всем троим уже предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы. Расследование уголовного дела продлено до ноября.

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Столичный Хамовнический суд арестовал акции собственника ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова в рамках дела о хищении. Цена активов превышает 170 млн рублей, сообщил источник, знакомый с материалами следствия. «Постановлением суда арестованы акции Игоря Морозова на сумму более 170 миллионов рублей», — своего информатора цитирует РИА Новости. На имущество собственника завода также был наложен арест. Сейчас на скамье подсудимых вместе с Морозовым — топ-менеджеры «Телты» Алексей Высоков и Елена Гришина. Всем троим уже предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы. Расследование уголовного дела продлено до ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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