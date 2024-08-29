Суд Москвы арестовал акции собственника пермской «Телты» на 170 миллионов рублей

В суде рассматривается дело о хищении при поставке телефонных аппаратов для нужд Минобороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столичный Хамовнический суд арестовал акции собственника ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова в рамках дела о хищении. Цена активов превышает 170 млн рублей, сообщил источник, знакомый с материалами следствия.

«Постановлением суда арестованы акции Игоря Морозова на сумму более 170 миллионов рублей», — своего информатора цитирует РИА Новости. На имущество собственника завода также был наложен арест.

Сейчас на скамье подсудимых вместе с Морозовым — топ-менеджеры «Телты» Алексей Высоков и Елена Гришина. Всем троим уже предъявлено обвинение в хищении денежных средств. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны с 2014 по 2023 годы. Расследование уголовного дела продлено до ноября.