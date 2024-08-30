СМИ выяснили, в какую камеру посадят арестованного генерала армии Попова

ТАСС: после карантина Попова переведут в обычную общую камеру в «Бутырке»

30 августа 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Павел Попов отправится в «Бутырку» за взятку и мошенничество, пишет ТАСС Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Экс-замглавы Минобороны Павла Попова поместят в общую камеру в СИЗО «Бутырка» после прохождения всех медицинских обследований в карантийном отделении. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Попова пока поместили в специальную карантинную камеру. Там он пройдет углубленное медицинское обследование <…> После этого его переведут в обычную камеру с соседями», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве. Там же сообщили, что он будет содержаться отдельно от преступников, отбывающих срок за насильственные преступления. Отмечается, что Попов сможет пользоваться доставкой еды из магазинов и ресторанов, так как эта услуга разрешена в СИЗО. Новость по теме Бывший замглавы Минобороны рискует сесть по делу о хищениях в парке «Патриот»: кто такой Павел Попов Днем 29 августа было возбуждено уголовное дело против бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова. Его подозревают в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на финансирование парка «Патриот», сообщает СК. Отмечается, что генерал за счет ресурсов парка незаконно организовал выполнение строительных и ремонтных работ и поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе. Кроме того, в собственности Попова и его семьи находятся недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края на сумму более 500 млн рублей. В случае признания вины Попову грозит до 10 лет лишения свободы. Обвинение ему должны предъявить в течение 10 суток с момента помещения его в изолятор. В противном случае бывшего замминистра отпустят на свободу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замглавы Минобороны Павла Попова поместят в общую камеру в СИЗО «Бутырка» после прохождения всех медицинских обследований в карантийном отделении. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Попова пока поместили в специальную карантинную камеру. Там он пройдет углубленное медицинское обследование <…> После этого его переведут в обычную камеру с соседями», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве. Там же сообщили, что он будет содержаться отдельно от преступников, отбывающих срок за насильственные преступления. Отмечается, что Попов сможет пользоваться доставкой еды из магазинов и ресторанов, так как эта услуга разрешена в СИЗО. Днем 29 августа было возбуждено уголовное дело против бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова. Его подозревают в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на финансирование парка «Патриот», сообщает СК. Отмечается, что генерал за счет ресурсов парка незаконно организовал выполнение строительных и ремонтных работ и поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе. Кроме того, в собственности Попова и его семьи находятся недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края на сумму более 500 млн рублей. В случае признания вины Попову грозит до 10 лет лишения свободы. Обвинение ему должны предъявить в течение 10 суток с момента помещения его в изолятор. В противном случае бывшего замминистра отпустят на свободу.