29 августа 2024

В Чусовом у женщины, в убийстве которой подозревают бойца «Вагнер», остался сын

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок находится у тети
Ребенок находится у тети Фото:
новость из сюжета
В Чусовом бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают по подозрению в убийстве 7-летней девочки и ее матери

В городе Чусовой (Пермский край) у убитой женщины остался маленький сын. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«У убитой женщины кроме дочери есть еще сын. Ему один или два года. Его отцом является Артем Бучин, которого сейчас разыскивают. Сейчас ребенок находится у сестры Бучина», — рассказал источник корреспонденту агентства.

Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом нашли тела матери и дочери. Женщина жила с Артемом Бучиным, но у девочки был другой отец. После их убийства в соцсетях стали распространять ориентировку на Бучина. Про него известно, что он участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер».

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В городе Чусовой (Пермский край) у убитой женщины остался маленький сын. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией. «У убитой женщины кроме дочери есть еще сын. Ему один или два года. Его отцом является Артем Бучин, которого сейчас разыскивают. Сейчас ребенок находится у сестры Бучина», — рассказал источник корреспонденту агентства. Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом нашли тела матери и дочери. Женщина жила с Артемом Бучиным, но у девочки был другой отец. После их убийства в соцсетях стали распространять ориентировку на Бучина. Про него известно, что он участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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