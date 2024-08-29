В Чусовом у женщины, в убийстве которой подозревают бойца «Вагнер», остался сын

В городе Чусовой (Пермский край) у убитой женщины остался маленький сын. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.
«У убитой женщины кроме дочери есть еще сын. Ему один или два года. Его отцом является Артем Бучин, которого сейчас разыскивают. Сейчас ребенок находится у сестры Бучина», — рассказал источник корреспонденту агентства.
Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом нашли тела матери и дочери. Женщина жила с Артемом Бучиным, но у девочки был другой отец. После их убийства в соцсетях стали распространять ориентировку на Бучина. Про него известно, что он участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер».
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