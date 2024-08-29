29 августа 2024

Фильм «Тур с Иванушками» с челябинской актрисой Песковой покажут в Турции и ОАЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм про "Иванушек" за рубежом будут показывать с субтитрами
Фильм про "Иванушек" за рубежом будут показывать с субтитрами Фото:

Фильм «Тур с Иванушками», в котором в главной роли снялась уроженка Челябинска Анна Пескова, 30 августа выходит в международный прокат. Первые показы пройдут в кинотеатрах Турции и ОАЭ, сообщают на сайте «Бюллетень Кинопрокатчика».

«Музыкальная комедия „Тур с Иванушками“ выходит в международный прокат — уже 30 августа. Лента дебютирует на экранах Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Прокатчиком ленты в Турции выступает компания Kunay Film, а партнер в ОАЭ — компания Empire Entertainment», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за рубежом комедию будут показывать на русском языке с турецкими, арабскими и английскими субтитрами. Российский фильм также может появиться на экранах Индии, Сербии и Латинской Америки. С партнерами из этих стран ведутся переговоры о продаже прав.

Помимо Анны Песковой в кинокартине снялись Агата Муцениеце, Ольга Сухарева, Роман Курцын и другие. В фильме рассказывается музыкальная история о фанатках группы «Иванушки International», которые сбегая от своих проблем отправляются в тур за «Иванушками».

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Фильм «Тур с Иванушками», в котором в главной роли снялась уроженка Челябинска Анна Пескова, 30 августа выходит в международный прокат. Первые показы пройдут в кинотеатрах Турции и ОАЭ, сообщают на сайте «Бюллетень Кинопрокатчика». «Музыкальная комедия „Тур с Иванушками“ выходит в международный прокат — уже 30 августа. Лента дебютирует на экранах Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Прокатчиком ленты в Турции выступает компания Kunay Film, а партнер в ОАЭ — компания Empire Entertainment», — говорится в сообщении. Уточняется, что за рубежом комедию будут показывать на русском языке с турецкими, арабскими и английскими субтитрами. Российский фильм также может появиться на экранах Индии, Сербии и Латинской Америки. С партнерами из этих стран ведутся переговоры о продаже прав. Помимо Анны Песковой в кинокартине снялись Агата Муцениеце, Ольга Сухарева, Роман Курцын и другие. В фильме рассказывается музыкальная история о фанатках группы «Иванушки International», которые сбегая от своих проблем отправляются в тур за «Иванушками».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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