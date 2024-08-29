Фильм «Тур с Иванушками» с челябинской актрисой Песковой покажут в Турции и ОАЭ

Фильм «Тур с Иванушками», в котором в главной роли снялась уроженка Челябинска Анна Пескова, 30 августа выходит в международный прокат. Первые показы пройдут в кинотеатрах Турции и ОАЭ, сообщают на сайте «Бюллетень Кинопрокатчика».
«Музыкальная комедия „Тур с Иванушками“ выходит в международный прокат — уже 30 августа. Лента дебютирует на экранах Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Прокатчиком ленты в Турции выступает компания Kunay Film, а партнер в ОАЭ — компания Empire Entertainment», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за рубежом комедию будут показывать на русском языке с турецкими, арабскими и английскими субтитрами. Российский фильм также может появиться на экранах Индии, Сербии и Латинской Америки. С партнерами из этих стран ведутся переговоры о продаже прав.
Помимо Анны Песковой в кинокартине снялись Агата Муцениеце, Ольга Сухарева, Роман Курцын и другие. В фильме рассказывается музыкальная история о фанатках группы «Иванушки International», которые сбегая от своих проблем отправляются в тур за «Иванушками».
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