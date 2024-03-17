Челябинская актриса Анна Пескова снялась в фильме «Тур с Иванушками»

Актриса Анна Пескова, уроженка Челябинска, снялась в главной роли нового фильма «Тур с Иванушками». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск».
«В главных ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын и другие. Премьера фильма состоится 20 июня», — сообщается на сайте сервиса.
Фильм представляет собой музыкальную историю о трех подружках, которые в юности были фанатками группы «Иванушки International». Одну из подруг играет Пескова. По сюжету девушки хотят исполнить общую мечту и встретиться с любимой поп-группой. Они отправляются в тур за «Иванушками» по югу России, надеясь сбежать от своих проблем.
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