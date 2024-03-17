17 марта 2024

Челябинская актриса Анна Пескова снялась в фильме «Тур с Иванушками»

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Пескова сыграла главную роль в фильме с «Иванушками International» Фото:

Актриса Анна Пескова, уроженка Челябинска, снялась в главной роли нового фильма «Тур с Иванушками». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск».

«В главных ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын и другие. Премьера фильма состоится 20 июня», — сообщается на сайте сервиса.

Фильм представляет собой музыкальную историю о трех подружках, которые в юности были фанатками группы «Иванушки International». Одну из подруг играет Пескова. По сюжету девушки хотят исполнить общую мечту и встретиться с любимой поп-группой. Они отправляются в тур за «Иванушками» по югу России, надеясь сбежать от своих проблем.

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Актриса Анна Пескова, уроженка Челябинска, снялась в главной роли нового фильма «Тур с Иванушками». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». «В главных ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын и другие. Премьера фильма состоится 20 июня», — сообщается на сайте сервиса. Фильм представляет собой музыкальную историю о трех подружках, которые в юности были фанатками группы «Иванушки International». Одну из подруг играет Пескова. По сюжету девушки хотят исполнить общую мечту и встретиться с любимой поп-группой. Они отправляются в тур за «Иванушками» по югу России, надеясь сбежать от своих проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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