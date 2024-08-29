Последний раз Бучина видели в старом городе
Жители Чусового (Пермский край) решили сами найти Артема Бучина, которого подозревают в убийстве сожительницы и ее дочери. Об этом сообщается в группе «ЧП Чусовой» в соцсети «ВКонтакте».
«Мужики, объединяйтесь. Муж уже выехал на поиски», — написала Анастасия Хазиева. Также жители сообщили, что Бучина последний раз видели в районе старого города.
Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом нашли трупы матери и дочери. После этого в соцсетях опубликовали ориентировку на Артема Бучина. Ранее мужчина был судим за убийство медсестры и был на СВО в составе ЧВК «Вагнер».
В МВД ориентировку не подтверждают
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