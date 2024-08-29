29 августа 2024

В Чусовом жители разыскивают бойца ЧВК «Вагнер», подозреваемого в убийстве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз Бучина видели в старом городе
Последний раз Бучина видели в старом городе Фото:
новость из сюжета
В Чусовом бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают по подозрению в убийстве 7-летней девочки и ее матери

Жители Чусового (Пермский край) решили сами найти Артема Бучина, которого подозревают в убийстве сожительницы и ее дочери. Об этом сообщается в группе «ЧП Чусовой» в соцсети «ВКонтакте».

«Мужики, объединяйтесь. Муж уже выехал на поиски», — написала Анастасия Хазиева. Также жители сообщили, что Бучина последний раз видели в районе старого города.

Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом нашли трупы матери и дочери. После этого в соцсетях опубликовали ориентировку на Артема Бучина. Ранее мужчина был судим за убийство медсестры и был на СВО в составе ЧВК «Вагнер».

В МВД ориентировку не подтверждают
В МВД ориентировку не подтверждают
Фото:

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Жители Чусового (Пермский край) решили сами найти Артема Бучина, которого подозревают в убийстве сожительницы и ее дочери. Об этом сообщается в группе «ЧП Чусовой» в соцсети «ВКонтакте». «Мужики, объединяйтесь. Муж уже выехал на поиски», — написала Анастасия Хазиева. Также жители сообщили, что Бучина последний раз видели в районе старого города. Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом нашли трупы матери и дочери. После этого в соцсетях опубликовали ориентировку на Артема Бучина. Ранее мужчина был судим за убийство медсестры и был на СВО в составе ЧВК «Вагнер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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