29 августа 2024

Звезда MTV и передачи «Тачку на прокачку» едет в Екатеринбург

Рэпер Xzibit выступит в Екатеринбурге осенью 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Xzibit сам пожелал поехать в тур по России Фото:

Звезда MTV и передачи «Тачку на прокачку» Xzibit планирует выступить в Екатеринбурге. На сайте организаторов указано, что легендарный рэпер даст концерт на арене ДИВС 4 октября. Но, несмотря на афишу, билетов в продаже пока нет, и дата мероприятия остается под вопросом.

«Этот концерт станет особенным благодаря участию российской группы Otyken, которая известна своим уникальным сочетанием современной поп-музыки и сибирской народной музыки. В их композициях используются традиционные инструменты и языки коренных народов Сибири. Недавно XZibit и Otyken выпустили совместный трек и клип», — говорится в анонсе.

Организаторы подчеркивают, что рэпер сам изъявил желание приехать на Урал. «Придумал, позвонил, договорился, даже предложил подтянуть к движу Dr. Dre — если его расписание позволит. Плюс интерес проявила сама Beyonce — узнала про концерт, увидела, какую красоту делают сибирские Otyken, и захотела сделать с ними совместный трек», — пишет telegram-канал Mash.

Но вероятнее всего концерт перенесут на ноябрь — из-за давления со стороны американского правительства, которое настойчиво попросит XZibit не ехать в Россию до выборов президента США. Пока же официальная причина — рэперу задержали визу. По плану у музыканта запланировано еще два концерта помимо Екатеринбурга — в Москве и Санкт-Петербурге.

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Звезда MTV и передачи «Тачку на прокачку» Xzibit планирует выступить в Екатеринбурге. На сайте организаторов указано, что легендарный рэпер даст концерт на арене ДИВС 4 октября. Но, несмотря на афишу, билетов в продаже пока нет, и дата мероприятия остается под вопросом. «Этот концерт станет особенным благодаря участию российской группы Otyken, которая известна своим уникальным сочетанием современной поп-музыки и сибирской народной музыки. В их композициях используются традиционные инструменты и языки коренных народов Сибири. Недавно XZibit и Otyken выпустили совместный трек и клип», — говорится в анонсе. Организаторы подчеркивают, что рэпер сам изъявил желание приехать на Урал. «Придумал, позвонил, договорился, даже предложил подтянуть к движу Dr. Dre — если его расписание позволит. Плюс интерес проявила сама Beyonce — узнала про концерт, увидела, какую красоту делают сибирские Otyken, и захотела сделать с ними совместный трек», — пишет telegram-канал Mash. Но вероятнее всего концерт перенесут на ноябрь — из-за давления со стороны американского правительства, которое настойчиво попросит XZibit не ехать в Россию до выборов президента США. Пока же официальная причина — рэперу задержали визу. По плану у музыканта запланировано еще два концерта помимо Екатеринбурга — в Москве и Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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