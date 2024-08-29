Челябинские синоптики рассказали о погоде в сентябре

В сентябре в Челябинской области температура воздуха и количество осадков не будут выбиваться из среднемноголетней нормы. Такой прогноз на первый месяц осени предоставили синоптики.
«По данным Гидрометцентра России в августе среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается от восьми до 12 градусов тепла, что около нормы (норма 9-12 градусов). Месячное количество осадков предполагается также около нормы (21-57 мм — норма осадков)», — сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
В Челябинской области наступило «молодое» бабье лето: после прохладного и дождливого конца августа установилась сухая и жаркая погода. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни ночные температуры могут опускаться до трех градусов.
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