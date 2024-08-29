Природа Погода Челябинские синоптики рассказали о погоде в сентябре Гидрометцентр: в сентябре в Челябинской области будет погода без аномалий 30 августа 2024 в 11:08 Размер текста - 17 + Температура и осадки в сентябре не будут выбиваться из нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сентябре в Челябинской области температура воздуха и количество осадков не будут выбиваться из среднемноголетней нормы. Такой прогноз на первый месяц осени предоставили синоптики. «По данным Гидрометцентра России в августе среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается от восьми до 12 градусов тепла, что около нормы (норма 9-12 градусов). Месячное количество осадков предполагается также около нормы (21-57 мм — норма осадков)», — сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. В Челябинской области наступило «молодое» бабье лето: после прохладного и дождливого конца августа установилась сухая и жаркая погода. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни ночные температуры могут опускаться до трех градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В сентябре в Челябинской области температура воздуха и количество осадков не будут выбиваться из среднемноголетней нормы. Такой прогноз на первый месяц осени предоставили синоптики. «По данным Гидрометцентра России в августе среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается от восьми до 12 градусов тепла, что около нормы (норма 9-12 градусов). Месячное количество осадков предполагается также около нормы (21-57 мм — норма осадков)», — сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. В Челябинской области наступило «молодое» бабье лето: после прохладного и дождливого конца августа установилась сухая и жаркая погода. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни ночные температуры могут опускаться до трех градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям