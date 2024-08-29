29 августа 2024

Челябинские синоптики рассказали о погоде в сентябре

Гидрометцентр: в сентябре в Челябинской области будет погода без аномалий
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура и осадки в сентябре не будут выбиваться из нормы Фото:

В сентябре в Челябинской области температура воздуха и количество осадков не будут выбиваться из среднемноголетней нормы. Такой прогноз на первый месяц осени предоставили синоптики.

«По данным Гидрометцентра России в августе среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается от восьми до 12 градусов тепла, что около нормы (норма 9-12 градусов). Месячное количество осадков предполагается также около нормы (21-57 мм — норма осадков)», — сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинской области наступило «молодое» бабье лето: после прохладного и дождливого конца августа установилась сухая и жаркая погода. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни ночные температуры могут опускаться до трех градусов.

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В сентябре в Челябинской области температура воздуха и количество осадков не будут выбиваться из среднемноголетней нормы. Такой прогноз на первый месяц осени предоставили синоптики. «По данным Гидрометцентра России в августе среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается от восьми до 12 градусов тепла, что около нормы (норма 9-12 градусов). Месячное количество осадков предполагается также около нормы (21-57 мм — норма осадков)», — сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. В Челябинской области наступило «молодое» бабье лето: после прохладного и дождливого конца августа установилась сухая и жаркая погода. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни ночные температуры могут опускаться до трех градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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