29 августа 2024

Жители ХМАО массово строят загородные дома из-за дешевой ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на "загородку" вырос почти на 10%
Спрос на "загородку" вырос почти на 10% Фото:

У жителей ХМАО за год спрос на строительство загородных домов вырос почти на 10%. Тенденцию связывают с доступностью льготной ипотеки в этом сегменте недвижимости, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Спрос на строительство домов в августе 2024 года вырос на 7% год к году. Югорчане также чаще стали обращаться за помощью к услугам по проектированию домов — спрос повысился на 14% за аналогичный период в этом регионе», — говорится в исследовании. Спрос на «загородку» в том числе стимулируют льготные ипотечные программы. Например, семейная ипотека на ИЖС выдается под 6% годовых.

На фоне развития загородного рынка недвижимости в Югре растет и интерес к услугам по ремонту и оформлению такого жилья. «Югорчанам важно, чтобы дом был функциональным и красивым. Именно поэтому в августе 2024 года спрос на услуги дизайнеров интерьера и фасадные работы вырос на 11% и 109% соответственно», — добавляет руководитель категорий «Ремонт и строительство» сервиса Светлана Филимонова.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО становится популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден как для покупателей, так и для девелоперов.

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У жителей ХМАО за год спрос на строительство загородных домов вырос почти на 10%. Тенденцию связывают с доступностью льготной ипотеки в этом сегменте недвижимости, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Спрос на строительство домов в августе 2024 года вырос на 7% год к году. Югорчане также чаще стали обращаться за помощью к услугам по проектированию домов — спрос повысился на 14% за аналогичный период в этом регионе», — говорится в исследовании. Спрос на «загородку» в том числе стимулируют льготные ипотечные программы. Например, семейная ипотека на ИЖС выдается под 6% годовых. На фоне развития загородного рынка недвижимости в Югре растет и интерес к услугам по ремонту и оформлению такого жилья. «Югорчанам важно, чтобы дом был функциональным и красивым. Именно поэтому в августе 2024 года спрос на услуги дизайнеров интерьера и фасадные работы вырос на 11% и 109% соответственно», — добавляет руководитель категорий «Ремонт и строительство» сервиса Светлана Филимонова. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО становится популярно менять старые квартиры на новые от застройщиков. По словам эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, трейд-ин в сфере недвижимости может быть выгоден как для покупателей, так и для девелоперов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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