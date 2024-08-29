29 августа 2024

Житель ХМАО нашел в лесу необычный гриб, похожий на пиццу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин нашел в лесу трутовик Швейница
Югорчанин нашел в лесу трутовик Швейница Фото:

Югорчанин нашел в лесу Радужного гриб размером с пиццу. Ученые из округа сообщили URA.RU, что этот дикорос называется трутовик Швейница.

«Гриб, похожий на школьную пиццу, нашли в Радужном», — сообщил агентству читатель. На фото, предоставленном редакции, изображен дикорос диаметром около 20 сантиметров.

Корреспондент URA.RU связался несколькими научными сотрудниками из ХМАО. «Это трутовик Швейница», — сообщила агентству кандидат биологических наук из Югорского госуниверситета Нина Филиппова. «Что-то из трутовиков», — подтвердил старший научный сотрудник Сургутского госуниверситета Николай Наконечный. Гриб является несъедобным, но считается одним из лучших для окрашивания шерсти.

Ранее URA.RU рассказывало о других необычных дикоросах, которые нашли жители ХМАО. Среди них, например, гриб-коралл, похожий на оленьи рожки. Он называется Рамария желтая. Другой диковинной находкой у югорчан стали грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу.

Югорчанин нашел в лесу трутовик Швейница
Югорчанин нашел в лесу трутовик Швейница
Фото:

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Югорчанин нашел в лесу Радужного гриб размером с пиццу. Ученые из округа сообщили URA.RU, что этот дикорос называется трутовик Швейница. «Гриб, похожий на школьную пиццу, нашли в Радужном», — сообщил агентству читатель. На фото, предоставленном редакции, изображен дикорос диаметром около 20 сантиметров. Корреспондент URA.RU связался несколькими научными сотрудниками из ХМАО. «Это трутовик Швейница», — сообщила агентству кандидат биологических наук из Югорского госуниверситета Нина Филиппова. «Что-то из трутовиков», — подтвердил старший научный сотрудник Сургутского госуниверситета Николай Наконечный. Гриб является несъедобным, но считается одним из лучших для окрашивания шерсти. Ранее URA.RU рассказывало о других необычных дикоросах, которые нашли жители ХМАО. Среди них, например, гриб-коралл, похожий на оленьи рожки. Он называется Рамария желтая. Другой диковинной находкой у югорчан стали грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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