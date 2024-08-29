Югорчанин нашел в лесу Радужного гриб размером с пиццу. Ученые из округа сообщили URA.RU, что этот дикорос называется трутовик Швейница.
«Гриб, похожий на школьную пиццу, нашли в Радужном», — сообщил агентству читатель. На фото, предоставленном редакции, изображен дикорос диаметром около 20 сантиметров.
Корреспондент URA.RU связался несколькими научными сотрудниками из ХМАО. «Это трутовик Швейница», — сообщила агентству кандидат биологических наук из Югорского госуниверситета Нина Филиппова. «Что-то из трутовиков», — подтвердил старший научный сотрудник Сургутского госуниверситета Николай Наконечный. Гриб является несъедобным, но считается одним из лучших для окрашивания шерсти.
Ранее URA.RU рассказывало о других необычных дикоросах, которые нашли жители ХМАО. Среди них, например, гриб-коралл, похожий на оленьи рожки. Он называется Рамария желтая. Другой диковинной находкой у югорчан стали грибы фиолетового цвета. Оказалось, дикоросы под названием паутинник фиолетовый внесены в Красную книгу.
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