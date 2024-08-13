Трамп попытается наладить отношения с Путиным, если победит на выборах

13 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и российским лидером Владимиром Путиным сложились дружеские отношения Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на выборах, он попытается наладить «очень хорошие» отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, между ним и лидером России сложились дружеские связи. «Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — сообщил экс-президент в интервью американскому предпринимателю Илону Маску, которое опубликовано в соцсети X. Трамп добавил, что знакомство с Путиным было положительным, а между двумя политиками завязались дружеские и очень хорошие отношения. Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. За пост главы страны поборются два человека: от демократов — Камала Харрис, от республиканцев — Трамп. Политолог Данила Гуреев рассказал, что экс-президент США только «заманивает избирателей риторикой того, что нужно с Россией налаживать мир». По словам политолога, победа Трампа не означает, что Штаты станут «нашими друзьями». Его слова передает 360.ru. Кандидат в вице-президенты США Джэй Ди Вэнс заявил, что демократам стоит поучиться у Трампа дипломатии. Его хвала Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину помогала ему поддерживать хорошую обстановку в мире. Об этом сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что, в случае победы на выборах, он попытается наладить «очень хорошие» отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Трампа, между ним и лидером России сложились дружеские связи. «Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо», — сообщил экс-президент в интервью американскому предпринимателю Илону Маску, которое опубликовано в соцсети X. Трамп добавил, что знакомство с Путиным было положительным, а между двумя политиками завязались дружеские и очень хорошие отношения. Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. За пост главы страны поборются два человека: от демократов — Камала Харрис, от республиканцев — Трамп. Политолог Данила Гуреев рассказал, что экс-президент США только «заманивает избирателей риторикой того, что нужно с Россией налаживать мир». По словам политолога, победа Трампа не означает, что Штаты станут «нашими друзьями». Его слова передает 360.ru. Кандидат в вице-президенты США Джэй Ди Вэнс заявил, что демократам стоит поучиться у Трампа дипломатии. Его хвала Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину помогала ему поддерживать хорошую обстановку в мире. Об этом сообщает RT.