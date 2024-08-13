Трамп назвал глупостью слова Байдена о приеме Украины в НАТО

13 августа 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байдена низкий IQ Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президент США и кандидат на выборы от республиканцев Дональд Трамп заявил, что слова лидера страны Джо Байдена о принятии Украины в НАТО — это глупость. Он связал эту идею нынешнего президента с его низким уровнем IQ. «А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это», — сообщил Трамп во время интервью американскому миллиардеру Илону Маску, которое транслировалось в соцсети X. Экс-президент добавил, что у Байдена еще 30 лет назад был низкий уровень IQ, а в нынешнее время «вообще его нет». Ранее кандидат на предстоящие выборы говорил, что хочет наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах. Он указывал на былые «дружеские отношения» с российским лидером. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В них соревнуются два кандидата: от Демократической партии — Камала Харрис, от Республиканской — Трамп. Ранее экс-президент Соединенных Штатов говорил, что конфликт на Украине вообще не должен был начинаться. «Должен быть мир, и быстро», — заявил Трамп. Его слова передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США и кандидат на выборы от республиканцев Дональд Трамп заявил, что слова лидера страны Джо Байдена о принятии Украины в НАТО — это глупость. Он связал эту идею нынешнего президента с его низким уровнем IQ. «А потом Байден начал говорить глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть в НАТО. Сколько НАТО существовало, столько Россия говорила, что никогда на это не пойдет. А тут мы берем и говорим это», — сообщил Трамп во время интервью американскому миллиардеру Илону Маску, которое транслировалось в соцсети X. Экс-президент добавил, что у Байдена еще 30 лет назад был низкий уровень IQ, а в нынешнее время «вообще его нет». Ранее кандидат на предстоящие выборы говорил, что хочет наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах. Он указывал на былые «дружеские отношения» с российским лидером. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В них соревнуются два кандидата: от Демократической партии — Камала Харрис, от Республиканской — Трамп. Ранее экс-президент Соединенных Штатов говорил, что конфликт на Украине вообще не должен был начинаться. «Должен быть мир, и быстро», — заявил Трамп. Его слова передает 360.ru.