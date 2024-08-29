Застройщик ЖК «Алое поле» в центре Челябинска переиграл мэрию в суде

Суд счел незаконным отказ выдать разрешение на сдачу ЖК «Алое поле» в Челябинске

30 августа 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Иск застройщика к мэрии Челябинска был удовлетворен в полном объеме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Элитный ЖК в центре Челябинска застройщик «Южуралспецмонтажстрой» сможет сдать в ближайшее время. Арбитражный суд в пятницу 30 августа признал отказ мэрии выдать разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса незаконным, сообщается в материалах арбитража. «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью. Дата публикации 30.08.2024», — сообщается в материалах. Сдача ЖК «Алое поле», где на данный момент уже проданы почти все квартиры, затягивалась. Застройщик никак не мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию квартир. При этом не могли открыться фитнес-клуб и супермаркет «Перекресток». Причем в фитнес-клуб горожане уже купили абонементы, а супермаркет «Перекресток» закрылся и никак не мог переехать в здание ЖК «Алое поле». В результате ранее компания «Южуралспецмонтажстрой» потребовала через суд от мэрии Челябинска узаконить уже построенный элитный ЖК «Алое поле» на проспекте Ленина в центре города. Арбитражный суд региона принял иск к производству. 32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске. В марте строительство было завершено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Элитный ЖК в центре Челябинска застройщик «Южуралспецмонтажстрой» сможет сдать в ближайшее время. Арбитражный суд в пятницу 30 августа признал отказ мэрии выдать разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса незаконным, сообщается в материалах арбитража. «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью. Дата публикации 30.08.2024», — сообщается в материалах. Сдача ЖК «Алое поле», где на данный момент уже проданы почти все квартиры, затягивалась. Застройщик никак не мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию квартир. При этом не могли открыться фитнес-клуб и супермаркет «Перекресток». Причем в фитнес-клуб горожане уже купили абонементы, а супермаркет «Перекресток» закрылся и никак не мог переехать в здание ЖК «Алое поле». В результате ранее компания «Южуралспецмонтажстрой» потребовала через суд от мэрии Челябинска узаконить уже построенный элитный ЖК «Алое поле» на проспекте Ленина в центре города. Арбитражный суд региона принял иск к производству. 32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске. В марте строительство было завершено.