29 августа 2024

Застройщик ЖК «Алое поле» в центре Челябинска переиграл мэрию в суде

Суд счел незаконным отказ выдать разрешение на сдачу ЖК «Алое поле» в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская среда. Челябинск, многоэтажный дом, недвижимость, жилье, ипотека, небоскреб, многоквартирный дом, жилищное строительство, новостройка, жк алое поле
Иск застройщика к мэрии Челябинска был удовлетворен в полном объеме Фото:

Элитный ЖК в центре Челябинска застройщик «Южуралспецмонтажстрой» сможет сдать в ближайшее время. Арбитражный суд в пятницу 30 августа признал отказ мэрии выдать разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса незаконным, сообщается в материалах арбитража.

«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью. Дата публикации 30.08.2024», — сообщается в материалах.

Сдача ЖК «Алое поле», где на данный момент уже проданы почти все квартиры, затягивалась. Застройщик никак не мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию квартир. При этом не могли открыться фитнес-клуб и супермаркет «Перекресток». Причем в фитнес-клуб горожане уже купили абонементы, а супермаркет «Перекресток» закрылся и никак не мог переехать в здание ЖК «Алое поле».

В результате ранее компания «Южуралспецмонтажстрой» потребовала через суд от мэрии Челябинска узаконить уже построенный элитный ЖК «Алое поле» на проспекте Ленина в центре города. Арбитражный суд региона принял иск к производству.

32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске. В марте строительство было завершено.

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Элитный ЖК в центре Челябинска застройщик «Южуралспецмонтажстрой» сможет сдать в ближайшее время. Арбитражный суд в пятницу 30 августа признал отказ мэрии выдать разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса незаконным, сообщается в материалах арбитража. «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью. Дата публикации 30.08.2024», — сообщается в материалах. Сдача ЖК «Алое поле», где на данный момент уже проданы почти все квартиры, затягивалась. Застройщик никак не мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию квартир. При этом не могли открыться фитнес-клуб и супермаркет «Перекресток». Причем в фитнес-клуб горожане уже купили абонементы, а супермаркет «Перекресток» закрылся и никак не мог переехать в здание ЖК «Алое поле». В результате ранее компания «Южуралспецмонтажстрой» потребовала через суд от мэрии Челябинска узаконить уже построенный элитный ЖК «Алое поле» на проспекте Ленина в центре города. Арбитражный суд региона принял иск к производству. 32-этажный комплекс ЖК «Алое поле» начали строить в 2022 году. Уже на старте строительства квартиры в ЖК стали одними из самых дорогих в Челябинске. В марте строительство было завершено.
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