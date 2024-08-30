Боррель сделал два противоречащих друг другу заявления о России

Боррель: бить европейским оружием по РФ — не значит воевать с ней

30 августа 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Боррель призвал страны ЕС разрешить Киеву бить их оружием по России Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ни одна страна в мире не хочет находиться в конфликте с Россией. Однако при этом он призвал страны Евросоюза разрешить Украине бить европейским оружием по территории, которую Европа признает российской. «Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии конфликта с Россией, никто не хочет быть в состоянии конфликта с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — заявил Боррель на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, трансляция велась на сайте ЕС. При этом глава дипломатии Евросоюза призвал европейские страны разрешить их оружием бить по территориям, признанным российскими. Ранее Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не пришел к одному решению по вопросу снятия ограничений на удары ВСУ европейским оружием вглубь России. Он отметил, что решение насчет этого остается отдельно за каждой страной-членом союза. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с возможным изменением курса США в отношении Украины. По ее словам, администрация президента США Джо Байдена может пойти на новые уступки главе Украины Владимиру Зеленскому, что может привести к эскалации напряженности. Она утверждает, что Киеву может быть предоставлен полный карт-бланш для операций в российских регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ни одна страна в мире не хочет находиться в конфликте с Россией. Однако при этом он призвал страны Евросоюза разрешить Украине бить европейским оружием по территории, которую Европа признает российской. «Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии конфликта с Россией, никто не хочет быть в состоянии конфликта с РФ. Мы просто поддерживаем Украину», — заявил Боррель на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, трансляция велась на сайте ЕС. При этом глава дипломатии Евросоюза призвал европейские страны разрешить их оружием бить по территориям, признанным российскими. Ранее Жозеп Боррель сообщил, что ЕС не пришел к одному решению по вопросу снятия ограничений на удары ВСУ европейским оружием вглубь России. Он отметил, что решение насчет этого остается отдельно за каждой страной-членом союза. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность в связи с возможным изменением курса США в отношении Украины. По ее словам, администрация президента США Джо Байдена может пойти на новые уступки главе Украины Владимиру Зеленскому, что может привести к эскалации напряженности. Она утверждает, что Киеву может быть предоставлен полный карт-бланш для операций в российских регионах.