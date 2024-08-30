Украинский БПЛА «Бобер» нашли в Моче

30 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Фрагмент украинского дрона «Бобер» был обнаружен в реке Моча, пишет Shot Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве в реке Моча был обнаружен фрагмент украинского дрона «Бобер» шириной в полтора метра. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Фрагмент беспилотника „Бобер“ шириной в полтора метра нашли на территории СНТ „Роднево“ в реке Мóча и на берегу в Новой Москве», — говорится в сообщении. Там же отметили, что взрывчатого вещества на нем не было. Сам фрагмент был отправлен на изучение специалистам. По данному факту, проводится проверка. В ночь на 30 августа ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ, применив 18 беспилотников. Отмечается, что атака пришлась на Брянскую, Белгородскую, Калужскую область и Крым. Силы ПВО Минобороны РФ ночью 21 августа сбили 10 БПЛА врага над Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ВСУ предприняли одну из самых масштабных атак по городу за все время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в реке Моча был обнаружен фрагмент украинского дрона «Бобер» шириной в полтора метра. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Фрагмент беспилотника „Бобер“ шириной в полтора метра нашли на территории СНТ „Роднево“ в реке Мóча и на берегу в Новой Москве», — говорится в сообщении. Там же отметили, что взрывчатого вещества на нем не было. Сам фрагмент был отправлен на изучение специалистам. По данному факту, проводится проверка. В ночь на 30 августа ВСУ нанесли массированный удар по территории РФ, применив 18 беспилотников. Отмечается, что атака пришлась на Брянскую, Белгородскую, Калужскую область и Крым. Силы ПВО Минобороны РФ ночью 21 августа сбили 10 БПЛА врага над Москвой. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ВСУ предприняли одну из самых масштабных атак по городу за все время.