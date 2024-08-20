20 августа 2024

Собянин заявил об одной из самых масштабных атак ВСУ по Москве за все время

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Собянин заявил о работе специалистов на месте падения обломков
Собянин заявил о работе специалистов на месте падения обломков Фото:

ВСУ предприняли одну из самых масштабных атак по Москве за все время. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что удар не удалось нанести ни одному из запущенных Украиной беспилотников.

«Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву... Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», — написал Собянин у себя в telegram-канале.

Мэр заявил, что эшелонированная защита столицы от вражеских беспилотников позволила отразить все атаки. Силы ПВО Минобороны РФ ночью 21 августа сбили 10 БПЛА врага.

ПВО уничтожают БПЛА Украины в городском округе Подольск. Собянин писал, что представители экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

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ВСУ предприняли одну из самых масштабных атак по Москве за все время. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что удар не удалось нанести ни одному из запущенных Украиной беспилотников. «Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву... Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», — написал Собянин у себя в telegram-канале. Мэр заявил, что эшелонированная защита столицы от вражеских беспилотников позволила отразить все атаки. Силы ПВО Минобороны РФ ночью 21 августа сбили 10 БПЛА врага. ПВО уничтожают БПЛА Украины в городском округе Подольск. Собянин писал, что представители экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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