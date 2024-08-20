Собянин заявил об одной из самых масштабных атак ВСУ по Москве за все время

ВСУ предприняли одну из самых масштабных атак по Москве за все время. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, подчеркнув, что удар не удалось нанести ни одному из запущенных Украиной беспилотников.
«Сбито ещё два беспилотника, летевших на Москву... Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время», — написал Собянин у себя в telegram-канале.
Мэр заявил, что эшелонированная защита столицы от вражеских беспилотников позволила отразить все атаки. Силы ПВО Минобороны РФ ночью 21 августа сбили 10 БПЛА врага.
ПВО уничтожают БПЛА Украины в городском округе Подольск. Собянин писал, что представители экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
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