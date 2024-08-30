«Не закрывай глазки, солнышко»: свердловчанка рассказала, как поймала летящего с 3 этажа малыша. Фото

В Нижней Туре летящего с 3 этажа малыша поймала мать четверых детей

30 августа 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Многодетная мама сориентировалась мгновенно и успела спасти чужого ребенка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанкой, которая поймала выпавшего с 3 этажа малыша, оказалась жительница Нижней Туры Елена. 26-летняя женщина сама воспитывает четверых детей. Она рассказала URA.RU подробности удивительного спасения. «У меня четыре сына, им восемь, шесть, три и один годик. В тот день двое старших были в садике, а я с младшими дома, лежала с температурой. Было какое-то предчувствие, что ли, но мне вдруг захотелось прогуляться с детьми около дома. Вышли с младшими, забрали старших и пошли гулять возле подъезда. Я достала самого маленького из коляски, чтобы он ножками потопал, вдруг слышу хруст. Поднимаю глаза — ребенок летит! Я своих бросила, побежала и поймала его за ноги», — рассказала женщина. Елена предотвратила мощный удар, но малыш все равно задел землю лицом. Он лежал и плакал, а она сидела рядом, обняв его руки, и повторяла: «Солнышко, не закрывай глазки! Не закрывай глазки, солнышко!». «Спрашивала, где у него болит, он показал на лицо, там была кровь. Я очень боюсь крови, но тогда мне было пофигу, думала только о том, чтобы спасти малыша. В это время уже выбежали его мать и отец. Я крикнула им, чтобы несли полотенце и тазик с водой, и заорала прохожим, чтобы вызывали скорую. Медики примчались быстро, менее чем через две минуты, я положила малыша на каталку, его увезли. А я кое-как дошла до скамейки и села. В тот момент я даже про своих детей забыла», — признается Елена. Вскоре подъехала и полиция, сотрудники опросили многодетную маму как главного свидетеля и осмотрели место происшествия. Елена, по ее признанию, с трудом могла говорить: она пережила шок, от которого не отошла по сей день. «Гляжу на своих детей, а перед глазами эта картина. До сих пор меня трясет. Я счастлива, что с этим малышом сейчас все хорошо. Его мама меня позже поблагодарила: „Спасибо за спасение моего сына“», — говорит Елена. Поразительный случай произошел 28 августа в Нижней Туре. Трехлетний мальчик отмечал день рождения и, когда родители отвлеклись, забрался на подоконник, выдавил москитную сетку и выпал с третьего этажа. Его поймала женщина, гулявшая рядом. Мальчик получил сотрясение мозга и ушибы, но выжил. Молодая мама сама воспитывает четверых мальчишек Фото предоставлено героиней публикации Елена не растерялась в экстренной ситуации и спасла чужого ребенка Фото предоставлено героиней публикации Хрупкая с виду девушка проявила недюжинную выдержку и силу Фото предоставлено героиней публикации Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанкой, которая поймала выпавшего с 3 этажа малыша, оказалась жительница Нижней Туры Елена. 26-летняя женщина сама воспитывает четверых детей. Она рассказала URA.RU подробности удивительного спасения. «У меня четыре сына, им восемь, шесть, три и один годик. В тот день двое старших были в садике, а я с младшими дома, лежала с температурой. Было какое-то предчувствие, что ли, но мне вдруг захотелось прогуляться с детьми около дома. Вышли с младшими, забрали старших и пошли гулять возле подъезда. Я достала самого маленького из коляски, чтобы он ножками потопал, вдруг слышу хруст. Поднимаю глаза — ребенок летит! Я своих бросила, побежала и поймала его за ноги», — рассказала женщина. Елена предотвратила мощный удар, но малыш все равно задел землю лицом. Он лежал и плакал, а она сидела рядом, обняв его руки, и повторяла: «Солнышко, не закрывай глазки! Не закрывай глазки, солнышко!». «Спрашивала, где у него болит, он показал на лицо, там была кровь. Я очень боюсь крови, но тогда мне было пофигу, думала только о том, чтобы спасти малыша. В это время уже выбежали его мать и отец. Я крикнула им, чтобы несли полотенце и тазик с водой, и заорала прохожим, чтобы вызывали скорую. Медики примчались быстро, менее чем через две минуты, я положила малыша на каталку, его увезли. А я кое-как дошла до скамейки и села. В тот момент я даже про своих детей забыла», — признается Елена. Вскоре подъехала и полиция, сотрудники опросили многодетную маму как главного свидетеля и осмотрели место происшествия. Елена, по ее признанию, с трудом могла говорить: она пережила шок, от которого не отошла по сей день. «Гляжу на своих детей, а перед глазами эта картина. До сих пор меня трясет. Я счастлива, что с этим малышом сейчас все хорошо. Его мама меня позже поблагодарила: „Спасибо за спасение моего сына“», — говорит Елена. Поразительный случай произошел 28 августа в Нижней Туре. Трехлетний мальчик отмечал день рождения и, когда родители отвлеклись, забрался на подоконник, выдавил москитную сетку и выпал с третьего этажа. Его поймала женщина, гулявшая рядом. Мальчик получил сотрясение мозга и ушибы, но выжил.