«Уходил домой»: врачи Тавды раскрыли следователям подробности смерти пациента в больнице

Сотрудники СКР опросили врачей тавдинской больницы после смерти пациента

30 августа 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Медики сказали, что погибший уходил из стационара домой без предупреждения Фото: Анна Майорова © URA.RU (архивное фото) Врачи городской больницы Тавды (Свердловская область), на которых после пациента Александра Абрашкина пожаловалась его жена Наталья, рассказали свои версии случившегося. Они предоставили следователям объяснения, которые имеются в распоряжении URA.RU. «Я совещался по поводу назначенных препаратов и их совмещения, противопоказаний не установлено», — пишет врач-анестезиолог-реаниматолог больницы. Хирург с 14-летним стажем на этой должности также предоставил объяснительную записку следственным органам. Он рассказал историю пациента и сообщил, как Абрашкин попал в стационар. Уточнив, что изначально лечением и осмотром погибшего занимался другой врач, который ушел в отпуск. В связи с этим Абрашкина передали ему. Врачи говорят, что процессе лечения состояние пациента ухудшилось Фото: Анна Майорова © URA.RU (архивное фото) «Были какие-то отклонения в показателях, я не помню, надо смотреть в истории болезни. Какие препараты мной назначались, не могу сказать, так как у меня на лечении одновременно 22 пациента. Абрашкин принимал точно препараты по снижению сахара, противоотечные, антикоагулянты. Эти таблетки ему назначали кардиолог и терапевт. Все должно быть указано в истории болезни», — уточняет он. В объяснительной записке доктор акцентирует внимание, что в процессе лечения состояние пациента ухудшилось, в связи с чем терапевт заменила некоторые препараты и увеличила дозу мочегонных таблеток. Хуже Абрашкину стало с 1 августа, началось желудочное кровотечение. По словам хирурга, у больного в желудке был обнаружен большой сгусток крови, который не смогли удалить. Поэтому пациента перевели в реанимацию, где им занимался главврач. «Утром 2 августа выявлено кровотечение из острой язвы желудка. Из-за дыхательной сердечной недостаточности пациента перевели на ИВЛ», — объясняет он. Также специалист признается, что не разговаривал с коллегами по поводу перевода пациента в больницу Екатеринбурга. Хотя к нему с этой просьбой и обращалась жена Абрашкина в «агрессивной форме». Главрач сказал, что погибший пациент уходил из стационара без спроса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (архивное фото) Главврач больницы заявил следователям, что погибший пациент, находясь в стационаре, несколько раз без предупреждения уходил домой. «Возможность принятия им в домашних условиях посторонних препаратов исключить нельзя. Жена пациента неоднократно нарушала режим, проникала в вечернее время в хирургическое отделение, где посторонним было запрещено находиться. Категорически отказывалась покидать отделение. Подслушивала под дверями кабинетов врачей, врывалась в палату, производила видеосъемку», — говорит он. Также главврач уверяет, что он и его коллеги оказывали Александру помощь, исходя из всех требований и норм. «Считаю, что смерть наступила вследствие наличия у него комплекса заболеваний сердца и сахарного диабета», — подытожил он.



Пациент Абрашкин, страдавший от сахарного диабета, был госпитализирован с язвой ноги. По словам вдовы, он не мог вылечить свою рану дома, а в больнице стационарное пребывание привело к осложнениям. Женщина уверяет — причиной смерти стали лекарства и процедуры, которые якобы необдуманно назначили ее мужу врачи. Свердловский минздрав начал проверку тавдинской больницы после инцидента. Пояснить более подробно ситуацию с умершим пациентом представители ведомства отказались, сославшись на врачебную тайну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи городской больницы Тавды (Свердловская область), на которых после пациента Александра Абрашкина пожаловалась его жена Наталья, рассказали свои версии случившегося. Они предоставили следователям объяснения, которые имеются в распоряжении URA.RU. «Я совещался по поводу назначенных препаратов и их совмещения, противопоказаний не установлено», — пишет врач-анестезиолог-реаниматолог больницы. Хирург с 14-летним стажем на этой должности также предоставил объяснительную записку следственным органам. Он рассказал историю пациента и сообщил, как Абрашкин попал в стационар. Уточнив, что изначально лечением и осмотром погибшего занимался другой врач, который ушел в отпуск. В связи с этим Абрашкина передали ему. «Были какие-то отклонения в показателях, я не помню, надо смотреть в истории болезни. Какие препараты мной назначались, не могу сказать, так как у меня на лечении одновременно 22 пациента. Абрашкин принимал точно препараты по снижению сахара, противоотечные, антикоагулянты. Эти таблетки ему назначали кардиолог и терапевт. Все должно быть указано в истории болезни», — уточняет он. В объяснительной записке доктор акцентирует внимание, что в процессе лечения состояние пациента ухудшилось, в связи с чем терапевт заменила некоторые препараты и увеличила дозу мочегонных таблеток. Хуже Абрашкину стало с 1 августа, началось желудочное кровотечение. По словам хирурга, у больного в желудке был обнаружен большой сгусток крови, который не смогли удалить. Поэтому пациента перевели в реанимацию, где им занимался главврач. «Утром 2 августа выявлено кровотечение из острой язвы желудка. Из-за дыхательной сердечной недостаточности пациента перевели на ИВЛ», — объясняет он. Также специалист признается, что не разговаривал с коллегами по поводу перевода пациента в больницу Екатеринбурга. Хотя к нему с этой просьбой и обращалась жена Абрашкина в «агрессивной форме». Главврач больницы заявил следователям, что погибший пациент, находясь в стационаре, несколько раз без предупреждения уходил домой. «Возможность принятия им в домашних условиях посторонних препаратов исключить нельзя. Жена пациента неоднократно нарушала режим, проникала в вечернее время в хирургическое отделение, где посторонним было запрещено находиться. Категорически отказывалась покидать отделение. Подслушивала под дверями кабинетов врачей, врывалась в палату, производила видеосъемку», — говорит он. Также главврач уверяет, что он и его коллеги оказывали Александру помощь, исходя из всех требований и норм. «Считаю, что смерть наступила вследствие наличия у него комплекса заболеваний сердца и сахарного диабета», — подытожил он. Пациент Абрашкин, страдавший от сахарного диабета, был госпитализирован с язвой ноги. По словам вдовы, он не мог вылечить свою рану дома, а в больнице стационарное пребывание привело к осложнениям. Женщина уверяет — причиной смерти стали лекарства и процедуры, которые якобы необдуманно назначили ее мужу врачи. Свердловский минздрав начал проверку тавдинской больницы после инцидента. Пояснить более подробно ситуацию с умершим пациентом представители ведомства отказались, сославшись на врачебную тайну.