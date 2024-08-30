Кремль — URA.RU: все детали визита Путина в Монголию согласованы, по МУС переживаний нет

Кремль: все детали визита Путина в Монголию согласованы, по МУС переживаний нет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия не переживает по поводу членства Монголии в МУС, заявил Песков Фото:

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Монголию полностью согласован. На вопрос корреспондента URA.RU о возможных переживаниях из-за членства Монголии в Международном уголовном суде (МУС), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никаких опасений.

«Нет переживаний по поводу МУС. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», — заявил Песков. Отвечая на вопрос о переговорах с Монголией по поводу членства страны в Международном уголовном суде, пресс-секретарь отметил, что визит был тщательно подготовлен.

Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в мероприятиях, посвященных 85-летию победы на реке Халхин-Гол, и проведет переговоры. Он встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, обсудит развитие отношений и международные вопросы, а также подпишет двусторонние документы. Запланированы встречи с председателем парламента и премьер-министром Монголии.

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Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Монголию полностью согласован. На вопрос корреспондента URA.RU о возможных переживаниях из-за членства Монголии в Международном уголовном суде (МУС), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никаких опасений. «Нет переживаний по поводу МУС. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии», — заявил Песков. Отвечая на вопрос о переговорах с Монголией по поводу членства страны в Международном уголовном суде, пресс-секретарь отметил, что визит был тщательно подготовлен. Владимир Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в мероприятиях, посвященных 85-летию победы на реке Халхин-Гол, и проведет переговоры. Он встретится с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, обсудит развитие отношений и международные вопросы, а также подпишет двусторонние документы. Запланированы встречи с председателем парламента и премьер-министром Монголии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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