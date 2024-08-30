На базах озера Тургояк нашли проблемы с канализацией и вывозом отходов

На базах озера Тургояк обнаружены негерметичные септики и проблемы с вывозом отходов. Проблемы выявлены в ходе совместного рейда с участием представителей администрации города Миасса и специалистов ОГУ «Особо охраняемые природные территории», сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.
«На базе „Золотые пески“ возникли вопросы к герметичности септиков и их вывозу. Также не организован сбор ливневых стоков на парковке», — отметил Безруков. Кроме того, владелец базы не исполнил предписания и не демонтировал затопленные деревянные и металлические домики из прибрежной зоны.
Проблемы обнаружены и на других базах отдыха. Им рекомендовано наладить работу по очистке территории от бытового мусора и проверить герметичность выгребов. В целом, по словам Безрукова, нарушений стало меньше.
Сотрудники прокуратуры Миасса проверяют информацию о засыпанной реке Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Бизнесмен для строительства элитного жилья уложил трубу и засыпал реку, что может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков и баз отдыха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!