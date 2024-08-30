На базах озера Тургояк нашли проблемы с канализацией и вывозом отходов

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На озере Тургояк обнаружены негерметичные септики Фото:

На базах озера Тургояк обнаружены негерметичные септики и проблемы с вывозом отходов. Проблемы выявлены в ходе совместного рейда с участием представителей администрации города Миасса и специалистов ОГУ «Особо охраняемые природные территории», сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков.

«На базе „Золотые пески“ возникли вопросы к герметичности септиков и их вывозу. Также не организован сбор ливневых стоков на парковке», — отметил Безруков. Кроме того, владелец базы не исполнил предписания и не демонтировал затопленные деревянные и металлические домики из прибрежной зоны.

Проблемы обнаружены и на других базах отдыха. Им рекомендовано наладить работу по очистке территории от бытового мусора и проверить герметичность выгребов. В целом, по словам Безрукова, нарушений стало меньше.

Сотрудники прокуратуры Миасса проверяют информацию о засыпанной реке Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Бизнесмен для строительства элитного жилья уложил трубу и засыпал реку, что может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков и баз отдыха.

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На базах озера Тургояк обнаружены негерметичные септики и проблемы с вывозом отходов. Проблемы выявлены в ходе совместного рейда с участием представителей администрации города Миасса и специалистов ОГУ «Особо охраняемые природные территории», сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «На базе „Золотые пески“ возникли вопросы к герметичности септиков и их вывозу. Также не организован сбор ливневых стоков на парковке», — отметил Безруков. Кроме того, владелец базы не исполнил предписания и не демонтировал затопленные деревянные и металлические домики из прибрежной зоны. Проблемы обнаружены и на других базах отдыха. Им рекомендовано наладить работу по очистке территории от бытового мусора и проверить герметичность выгребов. В целом, по словам Безрукова, нарушений стало меньше. Сотрудники прокуратуры Миасса проверяют информацию о засыпанной реке Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Бизнесмен для строительства элитного жилья уложил трубу и засыпал реку, что может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков и баз отдыха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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