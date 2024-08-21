Прокуратура начала проверку по перекрытию оттока озера Тургояк

Сотрудники прокуратуры Миасса Челябинской области проверят информацию о засыпанной реке Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратурой Миасса организована проверка информации, размещенной в СМИ, о засыпке реки Исток, являющейся естественным оттоком из озера Тургояк. В ходе проверки будет дана оценка законности проведения работ», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ведомства добавили, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Информация о том, что бизнесмен для строительства элитного жилья уложил трубу и засыпал реку Исток, появилась накануне, 21 августа. Как сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков, это может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков и баз отдыха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!