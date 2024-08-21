21 августа 2024

Прокуратура начала проверку по перекрытию оттока озера Тургояк

© Служба новостей «URA.RU»
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Информацию о засыпанной протоке реки исток из Тургояка проверит прокуратура Фото:

Сотрудники прокуратуры Миасса Челябинской области проверят информацию о засыпанной реке Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Миасса организована проверка информации, размещенной в СМИ, о засыпке реки Исток, являющейся естественным оттоком из озера Тургояк. В ходе проверки будет дана оценка законности проведения работ», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ведомства добавили, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Информация о том, что бизнесмен для строительства элитного жилья уложил трубу и засыпал реку Исток, появилась накануне, 21 августа. Как сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков, это может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков и баз отдыха.

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Сотрудники прокуратуры Миасса Челябинской области проверят информацию о засыпанной реке Исток, которая является естественным оттоком воды из озера Тургояк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратурой Миасса организована проверка информации, размещенной в СМИ, о засыпке реки Исток, являющейся естественным оттоком из озера Тургояк. В ходе проверки будет дана оценка законности проведения работ», — сообщили на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ведомства добавили, что по результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Информация о том, что бизнесмен для строительства элитного жилья уложил трубу и засыпал реку Исток, появилась накануне, 21 августа. Как сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков, это может в ближайшее время привести к поднятию уровня воды и затоплению окрестных поселков и баз отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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