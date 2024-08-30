В Германии прогремел мощный взрыв, есть раненые

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В результате взрыва на оборонном предприятии в Германии пострадало двое сотрудников, передает Bild
В результате взрыва на оборонном предприятии в Германии пострадало двое сотрудников, передает Bild Фото:

На оборонном предприятии Diehl Defence в Германии прогремел взрыв. Об этом сообщила газета-таблоид Bild. Причина хлопка пока не известна. Отмечается, что предприятие занимается производством взрывчатых веществ.

«По предварительным данным пожарной охраны, взрыв произошел в здании на территории завода по производству взрывчатых веществ в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия)», — сообщила газета. В результате происшествия двое сотрудников получили серьезные ранения. На место прибыли спасательные вертолеты, полиция и бригада пожарных.

Это не первых раз за год когда ЧП происходит на объектах оборонного предприятия Diehl Defence. В этом году в мае в Берлине на металлообрабатывающем заводе компании Diehl Metal Applications возник пожар. За три дня сгорело четыре этажа здания, огонь распространился на две тысячи квадратных метров.

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На оборонном предприятии Diehl Defence в Германии прогремел взрыв. Об этом сообщила газета-таблоид Bild. Причина хлопка пока не известна. Отмечается, что предприятие занимается производством взрывчатых веществ. «По предварительным данным пожарной охраны, взрыв произошел в здании на территории завода по производству взрывчатых веществ в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия)», — сообщила газета. В результате происшествия двое сотрудников получили серьезные ранения. На место прибыли спасательные вертолеты, полиция и бригада пожарных. Это не первых раз за год когда ЧП происходит на объектах оборонного предприятия Diehl Defence. В этом году в мае в Берлине на металлообрабатывающем заводе компании Diehl Metal Applications возник пожар. За три дня сгорело четыре этажа здания, огонь распространился на две тысячи квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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