Чем известна немецкая компания Diehl, чей завод полыхает уже три дня: связь с Украиной

Завод поставляющей оружие ВСУ компании Diehl горит три дня

06 мая 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

На заводе обрабатывают металл и производят вооружение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Берлине (Германия) три дня продолжается операция по тушению пожара на металлообрабатывающем заводе компании Diehl Metal Applications. На нем производятся системы ПВО для поставок Вооруженным силам Украины. Подробнее о компании — в материале URA.RU. История оборонной компании Diehl Немецкая оборонная компания Diehl BGT Defence GmbH & Ko. KG, занимающаяся производством вооружения, была основана в 2004 году в результате слияния двух крупных компаний. Одна из них, Bodenseewerke Gerätetechnik, еще в 1960 году стала основным производителем американских воздушных ракет Sidewinder AIM-9B в Европе. Помимо этого, на базе опыта создания вооружения США Diehl разработали собственные, более эффективные снаряды — головку самонаведения для новой ракеты «воздух-воздух» ближнего боя — IRIS-T. Сейчас в Diehl Aerospace работает около 1200 сотрудников. На головную компанию Diehl Stiftung GmbH трудится почти 11 000 работников. Что производит Diehl Компания Diehl Metal Applications производит сплавы, трубную продукцию, металлические профили и фасонные детали, а также занимается гальванизацией. Головной концерн, помимо производства продукции для гражданского пользования, выпускает ракеты малой и средней дальности ЗРК IRIS-T, боеприпасы и различные системы обнаружения и связи. Компания продолжает выпускать американские ракеты AIM-9 Sidewinder Фото: Министерство обороны Украины Помимо этого, продолжается производство американских AIM-9 Sidewinder, ракет LFK NG, противокорабельной RBS-15 и других. Также выпускаются крылатые снаряды HOPE/HOSBO и суперкавитационые торпеды «Барракуда». Что известно о пожаре на одном из заводов Пожар возник в техническом помещении завода Diehl Metal Applications утром 3 мая. За три дня сгорело четыре этажа здания, огонь распространился на две тысячи квадратных метров. На предприятии хранились опасные реагенты: серная кислота и цианид меди, в связи с чем возникла угроза загрязнения воздуха ядовитыми веществами. Из-за опасности попадания в сточные воды химикатов пожарные ненадолго прекращали работу на горящем заводе. Немецкие власти попросили население держать окна закрытыми и не приближаться к зоне возгорания. Уже 4 мая пожарники начали снос цеха, чтобы добраться до эпицентров распространения огня, которые возникали в самых труднодоступных секциях. Причина возникновения пожара еще неизвестна. Работники, находящиеся на заводе во время распространения огня, успели покинуть опасную зону самостоятельно, никто не пострадал. Представители пожарной службы уточняют, что операция по тушению может продлиться еще некоторое время. На данный момент десять дежурных расчетов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал. Что Diehl поставляет ВСУ В 2025 году компания планировала нарастить производство систем ПВО IRIS-T и одноименных ракет для нее на фоне конфликта на Украине. По словам программного директора Diehl Defence Харальда Бушека, планируется создание не менее восьми систем ПВО. Он подчеркнул, что в 2023 году производство различных ракет увеличилось в три раза, а в 2024 году планировалось двукратное наращивание производства. С 2024 года компания планировала выпускать от 400 до 500 ракет ежегодно Фото: Army / U.S. Department of Defense По его словам, подобные меры необходимы для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на вооружение для ВСУ. «Ожидается, что с 2024 года объем производства составит от 400 до 500 ракет», — заявил в сентябре 2023 года Бушек изданию Reuters. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Берлине (Германия) три дня продолжается операция по тушению пожара на металлообрабатывающем заводе компании Diehl Metal Applications. На нем производятся системы ПВО для поставок Вооруженным силам Украины. Подробнее о компании — в материале URA.RU. Немецкая оборонная компания Diehl BGT Defence GmbH & Ko. KG, занимающаяся производством вооружения, была основана в 2004 году в результате слияния двух крупных компаний. Одна из них, Bodenseewerke Gerätetechnik, еще в 1960 году стала основным производителем американских воздушных ракет Sidewinder AIM-9B в Европе. Помимо этого, на базе опыта создания вооружения США Diehl разработали собственные, более эффективные снаряды — головку самонаведения для новой ракеты «воздух-воздух» ближнего боя — IRIS-T. Сейчас в Diehl Aerospace работает около 1200 сотрудников. На головную компанию Diehl Stiftung GmbH трудится почти 11 000 работников. Компания Diehl Metal Applications производит сплавы, трубную продукцию, металлические профили и фасонные детали, а также занимается гальванизацией. Головной концерн, помимо производства продукции для гражданского пользования, выпускает ракеты малой и средней дальности ЗРК IRIS-T, боеприпасы и различные системы обнаружения и связи. Помимо этого, продолжается производство американских AIM-9 Sidewinder, ракет LFK NG, противокорабельной RBS-15 и других. Также выпускаются крылатые снаряды HOPE/HOSBO и суперкавитационые торпеды «Барракуда». Пожар возник в техническом помещении завода Diehl Metal Applications утром 3 мая. За три дня сгорело четыре этажа здания, огонь распространился на две тысячи квадратных метров. На предприятии хранились опасные реагенты: серная кислота и цианид меди, в связи с чем возникла угроза загрязнения воздуха ядовитыми веществами. Из-за опасности попадания в сточные воды химикатов пожарные ненадолго прекращали работу на горящем заводе. Немецкие власти попросили население держать окна закрытыми и не приближаться к зоне возгорания. Уже 4 мая пожарники начали снос цеха, чтобы добраться до эпицентров распространения огня, которые возникали в самых труднодоступных секциях. Причина возникновения пожара еще неизвестна. Работники, находящиеся на заводе во время распространения огня, успели покинуть опасную зону самостоятельно, никто не пострадал. Представители пожарной службы уточняют, что операция по тушению может продлиться еще некоторое время. На данный момент десять дежурных расчетов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал. В 2025 году компания планировала нарастить производство систем ПВО IRIS-T и одноименных ракет для нее на фоне конфликта на Украине. По словам программного директора Diehl Defence Харальда Бушека, планируется создание не менее восьми систем ПВО. Он подчеркнул, что в 2023 году производство различных ракет увеличилось в три раза, а в 2024 году планировалось двукратное наращивание производства. По его словам, подобные меры необходимы для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на вооружение для ВСУ. «Ожидается, что с 2024 года объем производства составит от 400 до 500 ракет», — заявил в сентябре 2023 года Бушек изданию Reuters.