В Челябинске появились новые остановки общественного транспорта

30 августа 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Остановки будут носить названия «Чваккуш (ЧМК)» и «Чввакуш (Северо-запад)» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске вновь организованные остановки общественного транспорта появились по улице Бурденюка. Они будут носить названия «Чваккуш (ЧМК)» и «Чввакуш (Северо-запад)», сообщается на сайте мэрии. «Присвоить наименования „ЧВВАКУШ (ЧМК)“ и „ЧВВАКУШ (Северо-запад)“ вновь организованным остановочным пунктам общественного транспорта. Они будут расположены вблизи дома № 1 дробь 3 по улице Бурденюка», — сообщается на сайте. В феврале 2024 года в Челябинске новые названия присвоили пяти новым остановкам на северо-западе. В городе название «РМК-Арена» было присвоено остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной, наименование «Единый центр поддержки» остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске вновь организованные остановки общественного транспорта появились по улице Бурденюка. Они будут носить названия «Чваккуш (ЧМК)» и «Чввакуш (Северо-запад)», сообщается на сайте мэрии. «Присвоить наименования „ЧВВАКУШ (ЧМК)“ и „ЧВВАКУШ (Северо-запад)“ вновь организованным остановочным пунктам общественного транспорта. Они будут расположены вблизи дома № 1 дробь 3 по улице Бурденюка», — сообщается на сайте. В феврале 2024 года в Челябинске новые названия присвоили пяти новым остановкам на северо-западе. В городе название «РМК-Арена» было присвоено остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной, наименование «Единый центр поддержки» остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева.