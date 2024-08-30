В Челябинске появились новые остановки общественного транспорта

В Челябинске вновь организованные остановки общественного транспорта появились по улице Бурденюка. Они будут носить названия «Чваккуш (ЧМК)» и «Чввакуш (Северо-запад)», сообщается на сайте мэрии.
«Присвоить наименования „ЧВВАКУШ (ЧМК)“ и „ЧВВАКУШ (Северо-запад)“ вновь организованным остановочным пунктам общественного транспорта. Они будут расположены вблизи дома № 1 дробь 3 по улице Бурденюка», — сообщается на сайте.
В феврале 2024 года в Челябинске новые названия присвоили пяти новым остановкам на северо-западе. В городе название «РМК-Арена» было присвоено остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной, наименование «Единый центр поддержки» остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!