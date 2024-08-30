В Челябинске появились новые остановки общественного транспорта

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Гололед, гололедица. Челябинск, транспорт, автобус, остановка общественного транспорта, пассажиры, час пик
Остановки будут носить названия «Чваккуш (ЧМК)» и «Чввакуш (Северо-запад)» Фото:

В Челябинске вновь организованные остановки общественного транспорта появились по улице Бурденюка. Они будут носить названия «Чваккуш (ЧМК)» и «Чввакуш (Северо-запад)», сообщается на сайте мэрии.

«Присвоить наименования „ЧВВАКУШ (ЧМК)“ и „ЧВВАКУШ (Северо-запад)“ вновь организованным остановочным пунктам общественного транспорта. Они будут расположены вблизи дома № 1 дробь 3 по улице Бурденюка», — сообщается на сайте.

В феврале 2024 года в Челябинске новые названия присвоили пяти новым остановкам на северо-западе. В городе название «РМК-Арена» было присвоено остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной, наименование «Единый центр поддержки» остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева.

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В Челябинске вновь организованные остановки общественного транспорта появились по улице Бурденюка. Они будут носить названия «Чваккуш (ЧМК)» и «Чввакуш (Северо-запад)», сообщается на сайте мэрии. «Присвоить наименования „ЧВВАКУШ (ЧМК)“ и „ЧВВАКУШ (Северо-запад)“ вновь организованным остановочным пунктам общественного транспорта. Они будут расположены вблизи дома № 1 дробь 3 по улице Бурденюка», — сообщается на сайте. В феврале 2024 года в Челябинске новые названия присвоили пяти новым остановкам на северо-западе. В городе название «РМК-Арена» было присвоено остановочному пункту, расположенному по улице Университетской Набережной, наименование «Единый центр поддержки» остановочным пунктам, расположенным вблизи пересечения улицы Университетской Набережной и улицы Академика Макеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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