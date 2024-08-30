Мишустин уволил замминистра просвещения РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности Дениса Грибова от должности замминистра просвещения РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение освободить от должности заместителя министра просвещения России Дениса Грибова. Он был назначен на эту должность в 2020 году.
«Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения РФ по его просьбе», — говорится в тексте постановления. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
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