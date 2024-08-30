Мишустин уволил замминистра просвещения РФ

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Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности Дениса Грибова от должности замминистра просвещения РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности Дениса Грибова от должности замминистра просвещения РФ Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение освободить от должности заместителя министра просвещения России Дениса Грибова. Он был назначен на эту должность в 2020 году. 

«Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения РФ по его просьбе», — говорится в тексте постановления. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. 

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение освободить от должности заместителя министра просвещения России Дениса Грибова. Он был назначен на эту должность в 2020 году.  «Освободить Грибова Дениса Евгеньевича от должности заместителя министра просвещения РФ по его просьбе», — говорится в тексте постановления. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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