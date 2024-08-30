Бывший соратник Ройзмана* уехал на спецоперацию. Фото

30 августа 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Евгения Маленкина поддержала омбудсмен Татьяна Мерзлякова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший друг и ближайший соратник Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин уехал добровольцем в зону спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Не теряйте! Готов к выполнению поставленных боевых задач. Помогай нам всем Господь», — написал Маленкин на своей странице соцсети «ВКонтакте». Пост опубликован 27 августа. В комментариях к записи его поддержала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Ангела в дорогу. Напиши, где будешь. Будем просить помощи», — пообещала омбудсмен. Мленкин получил известность будучи вице-президентом фонда «Город без наркотиков», когда у руля находился Ройзман. В 2015 году он был осужден на четыре года колонии общего режима. В июне 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение Маленкина об условно-досрочном освобождении. Фото: страница Евгения Маленкина в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший друг и ближайший соратник Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин уехал добровольцем в зону спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Не теряйте! Готов к выполнению поставленных боевых задач. Помогай нам всем Господь», — написал Маленкин на своей странице соцсети «ВКонтакте». Пост опубликован 27 августа. В комментариях к записи его поддержала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Ангела в дорогу. Напиши, где будешь. Будем просить помощи», — пообещала омбудсмен. Мленкин получил известность будучи вице-президентом фонда «Город без наркотиков», когда у руля находился Ройзман. В 2015 году он был осужден на четыре года колонии общего режима. В июне 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение Маленкина об условно-досрочном освобождении.