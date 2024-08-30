Что известно о скандале с судьей Верховного суда Татарстана, у чьих детей нашли гражданство США

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова обладают гражданством Соединенных Штатов Америки, что было долгое время скрыто от властей. Семья утверждала, что роды проходили в Казани, в то время как на самом деле они были в США. Позже Юсупов подтвердил наличие гражданства США у детей, но отметил, что власти об этом знали и состава преступления для возбужденного уголовного дела нет. Что известно о скандале — в материале URA.RU.
Биография Ризвана Юсупова
Ризван Юсупов родился в 1966 году и имеет образование юриста. Он работает в судебной системе с 1991 года и занимал должность судьи в различных районах Казани. В 2010 году он был назначен судьей Верховного Суда Республики Татарстан. В начале 2023 года президент России Владимир Путин назначил его председателем Верховного суда Татарстана.
У него двое детей: сын Гаяз 19-ти лет и дочь Наиля. Известно, что Наиля на данный момент проживает в Нидерландах.
Американское гражданство у детей Юсупова
В сети появилась информация о том, что дети Юсупова имеют гражданство США. Позже появилась фотография американского паспорта сына судьи Гаяза.
Юсупов подтвердил факт наличия иностранного гражданства у своих детей и сообщил, что информация об этом утаена от властей не была. По его словам, дети были рождены в Нью-Йорке и имеют все необходимые документы, заверенные апостилем и переведенные на русский язык.
Уголовное дело против членов семьи Юсупова
В настоящее время против Эльвиры Юсуповой и их сына Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о втором гражданстве. Судья Юсупов отказывается общаться со следователями и ожидает отставки.
Он отметил, что никакого состава преступления по уголовному делу нет. По его словам, все необходимые меры при оформлении документов были приняты в момент обращения в консульство.
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