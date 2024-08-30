Губернатор Текслер и глава Сбербанка Греф открыли кампус «Школы 21» в Челябинске. Фото, видео

30 августа 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (в белом, справа) и Герман Греф официально открыли «Школу 21» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер и председатель правления Сбербанка Герман Греф 30 августа официально открыли кампус «Школы 21», где будут обучать студентов цифровым специальностям. Об этом с места события передает корреспондент URA.RU. «Мы объединили усилия Сбера, Южно-Уральского госуниверситета, министерства образования и науки Челябинской области, правительства региона для того, чтобы создать один из лучших кампусов „Школы 21“ в нашей стране. У нас мощные, сильные компетенции. Их история прослеживается веками: металлургия, машиностроение, приборостроение, атомная отрасль», — заявил глава региона на открытии «Школы 21», — заявил глава региона. Теслер также поблагодарил президента Сбера за выбор Челябинска для реализации проекта. Средний возраст участников школы составил 24 года, при этом самому старшему студенту исполнилось 55 лет. В отборочный этап прошли 185 человек, более трети из которых женщины. После прохождения лучшие будут зачислены на основную программу обучения, которую будут проходить от полутора до трех лет. Длительность обучения зависит от темпа, который выберет для себя студент. Заявки на поступление подали уже работающие абитуриенты — учителя, строители, экономисты, пекари и другие специалисты. Большинство участников программы являются челябинцами, но заявки подали также свердловчане, тюменцы, уфимцы, а также жители Санкт-Петербурга и Сочи. На презентацию школы пригласили руководителей крупных предприятий: РМК, ЧКПЗ, «Конар» и других. Присутствовали на мероприятии, в частности основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг. «Сегодня мы открываем „Школу 21“ в Челябинске. Я поздравляю всех с этим событием и хочу поблагодарить всю команду Сбера и команду губернатора Алексея Текслера за совместную работу. Участники „Школы 21“ очень близки нам по духу. Они получат образование и будут создавать будущее — будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют», — подчеркнул Греф. Президент Сбербанка прилетел в Челябинск для открытия нового кампуса «Школы 21». Он также примет участие в открытии светомузыкального фонтана на реке Миасс. В кампусе площадью более 3,5 тысячи квадратных метров установлено современное оборудование, организованы зоны отдыха и питания, конференц-зал, а также летняя терраса с видом на бор. Обучение в проекте будет проходить бесплатно, однако попасть на курс можно только пройдя конкурс. Проект уже действует в девяти городах РФ, среди которых Москва, Казань, Новосибирск и Великий Новгород. Об открытии кампуса Текслер и Греф договорились осенью 2022 года, а полгода спустя губернатор заявил, что решение вопроса находится в активной фазе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер и председатель правления Сбербанка Герман Греф 30 августа официально открыли кампус «Школы 21», где будут обучать студентов цифровым специальностям. Об этом с места события передает корреспондент URA.RU. «Мы объединили усилия Сбера, Южно-Уральского госуниверситета, министерства образования и науки Челябинской области, правительства региона для того, чтобы создать один из лучших кампусов „Школы 21“ в нашей стране. У нас мощные, сильные компетенции. Их история прослеживается веками: металлургия, машиностроение, приборостроение, атомная отрасль», — заявил глава региона на открытии «Школы 21», — заявил глава региона. Теслер также поблагодарил президента Сбера за выбор Челябинска для реализации проекта. Средний возраст участников школы составил 24 года, при этом самому старшему студенту исполнилось 55 лет. В отборочный этап прошли 185 человек, более трети из которых женщины. После прохождения лучшие будут зачислены на основную программу обучения, которую будут проходить от полутора до трех лет. Длительность обучения зависит от темпа, который выберет для себя студент. Заявки на поступление подали уже работающие абитуриенты — учителя, строители, экономисты, пекари и другие специалисты. Большинство участников программы являются челябинцами, но заявки подали также свердловчане, тюменцы, уфимцы, а также жители Санкт-Петербурга и Сочи. На презентацию школы пригласили руководителей крупных предприятий: РМК, ЧКПЗ, «Конар» и других. Присутствовали на мероприятии, в частности основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг. «Сегодня мы открываем „Школу 21“ в Челябинске. Я поздравляю всех с этим событием и хочу поблагодарить всю команду Сбера и команду губернатора Алексея Текслера за совместную работу. Участники „Школы 21“ очень близки нам по духу. Они получат образование и будут создавать будущее — будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют», — подчеркнул Греф. Президент Сбербанка прилетел в Челябинск для открытия нового кампуса «Школы 21». Он также примет участие в открытии светомузыкального фонтана на реке Миасс. В кампусе площадью более 3,5 тысячи квадратных метров установлено современное оборудование, организованы зоны отдыха и питания, конференц-зал, а также летняя терраса с видом на бор. Обучение в проекте будет проходить бесплатно, однако попасть на курс можно только пройдя конкурс. Проект уже действует в девяти городах РФ, среди которых Москва, Казань, Новосибирск и Великий Новгород. Об открытии кампуса Текслер и Греф договорились осенью 2022 года, а полгода спустя губернатор заявил, что решение вопроса находится в активной фазе.