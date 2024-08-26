26 августа 2024

Греф приедет в Челябинск и встретится с губернатором Текслером

Президент Сбербанка 30 августа откроет светомузыкальный фонтан в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев на ММК. Магнитогорск, греф герман, портрет
Германа Грефа ждут в Челябинске 30 августа Фото:

Председатель правления Сбербанка Герман Греф приедет в Челябинск 30 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«В пятницу, 30 августа, состоится торжественная церемония открытия светомузыкального фонтана в Челябинске. В ней примут участие Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — пояснили в правительстве.

Основной темой визита станет открытие кампуса «Школы 21» для подготовки специалистов цифровых профессий, строящихся в области при участии Сбербанка. В Челябинске студенты «Школы 21» будут обучаться в современном кампусе площадью более 3,5 тысячи квадратных метров на территории ЮУрГУ. В нем оборудованы рабочие места, оснащенные самым современным оборудованием, зоны питания и отдыха, конференц-зал, а также открытая летняя терраса с видом на бор в свободном доступе для всех учащихся.

Подготовка учащихся в «Школе 21» будет вестись бесплатно. Согласно сайту заведения, в настоящее время такие учебные заведения работают в девяти городах: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте и прочих. О реализации проекта Текслер и президент Сбера договорились осенью 2022 года. Полгода спустя губернатор заявил, что решение вопроса находится в активной фазе.

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф приедет в Челябинск 30 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «В пятницу, 30 августа, состоится торжественная церемония открытия светомузыкального фонтана в Челябинске. В ней примут участие Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — пояснили в правительстве. Основной темой визита станет открытие кампуса «Школы 21» для подготовки специалистов цифровых профессий, строящихся в области при участии Сбербанка. В Челябинске студенты «Школы 21» будут обучаться в современном кампусе площадью более 3,5 тысячи квадратных метров на территории ЮУрГУ. В нем оборудованы рабочие места, оснащенные самым современным оборудованием, зоны питания и отдыха, конференц-зал, а также открытая летняя терраса с видом на бор в свободном доступе для всех учащихся. Подготовка учащихся в «Школе 21» будет вестись бесплатно. Согласно сайту заведения, в настоящее время такие учебные заведения работают в девяти городах: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте и прочих. О реализации проекта Текслер и президент Сбера договорились осенью 2022 года. Полгода спустя губернатор заявил, что решение вопроса находится в активной фазе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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