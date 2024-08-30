Деменшин: Хабаровский край станет центром развития востока России

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о планах по превращению региона в центр развития Востока страны. По словам Демешина, ключевыми задачами его работы будут развитие промышленности и экономики края, а также защита интересов его жителей.
«Новая должность — это большая ответственность перед жителями Хабаровского края. Ключевая задача — сделать Хабаровский край центром развития востока России, промышленным и экономическим центром, при этом защитить каждого человека, который проживает на этой территории», — рассказал Демешин. Об этом врио главы региона заявил в ходе рабочей встречи.
В ходе своего выступления он также доложил о текущем социально-экономическом состоянии Хабаровского края, подчеркнув наличие системы обратной связи с населением, которая позволяет оперативно реагировать на потребности жителей. Демешин выразил уверенность в том, что регион сможет значительно укрепить свои позиции на востоке страны и внести весомый вклад в общенациональное развитие.
Ранее он также сообщил, что в регионе будет построен реабилитационный центр для участников специальной военной операции (СВО). Рассчитано заведение будет на 540 мест.
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