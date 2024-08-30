В Хабаровском крае создадут реабилитационный центр для участников СВО

Врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил президенту России Владимиру Путину о создании в регионе реабилитационного центра для участников специальной военной операции (СВО). Об этом губернатор региона сообщил в ходе рабочей встречи.
«Мы сейчас вырабатываем решения по созданию реабилитационного центра через механизм дальневосточной концессии. Будем строить центр „Уссури“ на 540 мест», — сообщил Демешин. Он также предложил создать в Хабаровске специализированный центр для адаптивных видов спорта, попросив главу государства поддержать строительство.
Ранее в Челябинской области построили несколько реабилитационных центров для бойцов, вернувшихся с СВО. Первый открылся в марте на базе Челябинского областного центра социальной защиты населения «Семья», он предназначен для помощи участникам спецоперации и их семьям. Второй только готовится к приему.
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