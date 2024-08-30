ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб и семь ранены

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим от атаки ВСУ, заявил Вячеслав Гладков Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. В результате атаки убит один человек, еще семь ранены, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Предварительно, ранены 7 мирных жителей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

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Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. В результате атаки убит один человек, еще семь ранены, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. «К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Предварительно, ранены 7 мирных жителей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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