ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб и семь ранены

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим от атаки ВСУ, заявил Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. В результате атаки убит один человек, еще семь ранены, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Предварительно, ранены 7 мирных жителей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
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