ВСУ атаковали Белгородскую область, один человек погиб и семь ранены

30 августа 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим от атаки ВСУ, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. В результате атаки убит один человек, еще семь ранены, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. «К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Предварительно, ранены 7 мирных жителей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. В результате атаки убит один человек, еще семь ранены, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. «К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Предварительно, ранены 7 мирных жителей», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.