Гладков сообщил о пяти погибших при ударе ВСУ кассетными боеприпасами

31 августа 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Пять человек погибли и 37 пострадали в результате атаки ВСУ, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате атаки ВСУ по Белгороду погибло пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что удары наносились кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». «Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — написал Гладков в telegram-канале. По его данным, число пострадавших выросло до 37 человек. Губернатор сообщил, что в результате атаки пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в двух социальных объектах разрушены фасады, загорелись несколько автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате атаки ВСУ по Белгороду погибло пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что удары наносились кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир». «Число погибших возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», — написал Гладков в telegram-канале. По его данным, число пострадавших выросло до 37 человек. Губернатор сообщил, что в результате атаки пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, в двух социальных объектах разрушены фасады, загорелись несколько автомобилей.