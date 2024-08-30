30 августа 2024

Алаудинов заявил о поражении батальона ВСУ на курском направлении

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ВСУ несут большие потери, заявил Апти Алаудинов
ВСУ несут большие потери, заявил Апти Алаудинов Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

На курском направлении российские военные нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — рассказал Алаудинов в telegram-канале. Генерал-майор также сообщил, что в ходе боевых действий были уничтожены несколько бронированных боевых машин противника. Алаудинов подчеркнул, что противник пытается продавить линию боевого столкновения и несет большие потери.

Ранее Алаудинов сообщил об 11-часовом бое между ВС РФ и ВСУ. По его словам, в результате столкновения российские бойцы одержали победу, несмотря на тяжелые условия. Также он заявлял, что противник пытался прорваться вперед, однако понес большие потери и результата не добился.

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На курском направлении российские военные нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — рассказал Алаудинов в telegram-канале. Генерал-майор также сообщил, что в ходе боевых действий были уничтожены несколько бронированных боевых машин противника. Алаудинов подчеркнул, что противник пытается продавить линию боевого столкновения и несет большие потери. Ранее Алаудинов сообщил об 11-часовом бое между ВС РФ и ВСУ. По его словам, в результате столкновения российские бойцы одержали победу, несмотря на тяжелые условия. Также он заявлял, что противник пытался прорваться вперед, однако понес большие потери и результата не добился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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