Алаудинов заявил о поражении батальона ВСУ на курском направлении

На курском направлении российские военные нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — рассказал Алаудинов в telegram-канале. Генерал-майор также сообщил, что в ходе боевых действий были уничтожены несколько бронированных боевых машин противника. Алаудинов подчеркнул, что противник пытается продавить линию боевого столкновения и несет большие потери.
Ранее Алаудинов сообщил об 11-часовом бое между ВС РФ и ВСУ. По его словам, в результате столкновения российские бойцы одержали победу, несмотря на тяжелые условия. Также он заявлял, что противник пытался прорваться вперед, однако понес большие потери и результата не добился.
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