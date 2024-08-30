30 августа 2024

Алаудинов назвал число погибших боевиков ВСУ на курском направлении

Алаудинов: ВСУ понесли потери около семи тысяч человек на курском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов уверен, настанет время, когда ВСУ будет не до смеха (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Около семи тысяч человек составили потери Вооруженных силы Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Настанет ваше время, ваш час, когда уже вам будет не до смеха. Вы уже понесли потери около семи тысяч человек [на курском направлении]… Вы уже даже боитесь нос высунуть на своей технике, потому что мы сразу ее сжигаем», — сказал Алаудинов, обращаясь к ВСУ. Видео опубликовано в telegram-канале генерал-майора.

ВСУ возводят укрепления на участках в Курской области, которую ранее атаковали. Как пояснил Алаудинов, украинские войска лишь на нескольких направлениях активно пытается продавиться, пишет RT.

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Около семи тысяч человек составили потери Вооруженных силы Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Настанет ваше время, ваш час, когда уже вам будет не до смеха. Вы уже понесли потери около семи тысяч человек [на курском направлении]… Вы уже даже боитесь нос высунуть на своей технике, потому что мы сразу ее сжигаем», — сказал Алаудинов, обращаясь к ВСУ. Видео опубликовано в telegram-канале генерал-майора. ВСУ возводят укрепления на участках в Курской области, которую ранее атаковали. Как пояснил Алаудинов, украинские войска лишь на нескольких направлениях активно пытается продавиться, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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