Алаудинов назвал число погибших боевиков ВСУ на курском направлении

Алаудинов: ВСУ понесли потери около семи тысяч человек на курском направлении

Алаудинов уверен, настанет время, когда ВСУ будет не до смеха (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Около семи тысяч человек составили потери Вооруженных силы Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Настанет ваше время, ваш час, когда уже вам будет не до смеха. Вы уже понесли потери около семи тысяч человек [на курском направлении]… Вы уже даже боитесь нос высунуть на своей технике, потому что мы сразу ее сжигаем», — сказал Алаудинов, обращаясь к ВСУ. Видео опубликовано в telegram-канале генерал-майора.

ВСУ возводят укрепления на участках в Курской области, которую ранее атаковали. Как пояснил Алаудинов, украинские войска лишь на нескольких направлениях активно пытается продавиться, пишет RT.