Около семи тысяч человек составили потери Вооруженных силы Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом заявил заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Настанет ваше время, ваш час, когда уже вам будет не до смеха. Вы уже понесли потери около семи тысяч человек [на курском направлении]… Вы уже даже боитесь нос высунуть на своей технике, потому что мы сразу ее сжигаем», — сказал Алаудинов, обращаясь к ВСУ. Видео
ВСУ возводят укрепления на участках в Курской области, которую ранее атаковали. Как пояснил Алаудинов, украинские войска лишь на нескольких направлениях активно пытается продавиться, пишет RT.
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