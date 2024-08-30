30 августа 2024

Врач Мэттью Перри частично признал вину в поставках ему наркотиков

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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Врачу грозит до 10 лет тюремного заключения Фото:

Доктор Марк Чавес, обвиняемый поставках наркотиков актеру Мэттью Перри, частично признал свою вину. Об этом сообщают СМИ.

«Марк Чавес признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках наркотиков. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Чавес согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии», — сообщает телеканал ABC News.

Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года. Предположительно, актер мог утонуть. В организме актера не были обнаружены фентанил и метамфетамин.

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Доктор Марк Чавес, обвиняемый поставках наркотиков актеру Мэттью Перри, частично признал свою вину. Об этом сообщают СМИ. «Марк Чавес признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках наркотиков. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Чавес согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии», — сообщает телеканал ABC News. Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года. Предположительно, актер мог утонуть. В организме актера не были обнаружены фентанил и метамфетамин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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