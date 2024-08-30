Врач Мэттью Перри частично признал вину в поставках ему наркотиков

Врачу грозит до 10 лет тюремного заключения
Доктор Марк Чавес, обвиняемый поставках наркотиков актеру Мэттью Перри, частично признал свою вину. Об этом сообщают СМИ.
«Марк Чавес признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках наркотиков. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Чавес согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии», — сообщает телеканал
Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года. Предположительно, актер мог утонуть. В организме актера не были обнаружены фентанил и метамфетамин.
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