Врач Мэттью Перри частично признал вину в поставках ему наркотиков

31 августа 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Врачу грозит до 10 лет тюремного заключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Доктор Марк Чавес, обвиняемый поставках наркотиков актеру Мэттью Перри, частично признал свою вину. Об этом сообщают СМИ. «Марк Чавес признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках наркотиков. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Чавес согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии», — сообщает телеканал ABC News . Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года. Предположительно, актер мог утонуть. В организме актера не были обнаружены фентанил и метамфетамин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доктор Марк Чавес, обвиняемый поставках наркотиков актеру Мэттью Перри, частично признал свою вину. Об этом сообщают СМИ. «Марк Чавес признал себя виновным по одному из пунктов обвинений в незаконных поставках наркотиков. Ему может грозить до 10 лет тюремного заключения. Чавес согласился немедленно отказаться от своей медицинской лицензии», — сообщает телеканал ABC News. Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года. Предположительно, актер мог утонуть. В организме актера не были обнаружены фентанил и метамфетамин.