Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже и погиб

31 августа 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Командир вел бой в течении 10 минут и погиб, заявил Алаудинов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион ВСУ. Об этом рассказал генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, командир их вывел с пограничных постов в Суджу. Они зашли в один из домов, и когда бойцы ВСУ увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами. «Этот парнишка сказал ребятам: „Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою“. На протяжении десяти минут был бой, и, наконец, я понял, что он в этом бою погиб», — рассказал Алаудинов на видео, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что такие ребята должны стать примером для молодых бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион ВСУ. Об этом рассказал генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, командир их вывел с пограничных постов в Суджу. Они зашли в один из домов, и когда бойцы ВСУ увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами. «Этот парнишка сказал ребятам: „Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою“. На протяжении десяти минут был бой, и, наконец, я понял, что он в этом бою погиб», — рассказал Алаудинов на видео, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что такие ребята должны стать примером для молодых бойцов.