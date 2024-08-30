Алаудинов рассказал, как командир спас 18 своих бойцов в Судже и погиб

Командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении на регион ВСУ. Об этом рассказал генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, командир их вывел с пограничных постов в Суджу. Они зашли в один из домов, и когда бойцы ВСУ увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами.
«Этот парнишка сказал ребятам: „Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою“. На протяжении десяти минут был бой, и, наконец, я понял, что он в этом бою погиб», — рассказал Алаудинов на видео, опубликованном в его telegram-канале. Он отметил, что такие ребята должны стать примером для молодых бойцов.
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