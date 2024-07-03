Российский снайпер Суета рассказал о дуэли два на два с бойцами ВСУ

Российские снайперы столкнулись в дуэли два на два с бойцами ВСУ

03 июля 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Дуэль два на два длилась почти сутки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Снайперская дуэль длилась целые сутки, двое украинских снайперов не уступали российским в искусстве маскировки. Об этом рассказали два снайпера из отряда «Невский» с позывными Сыч и Суета. «Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы, и их много. В таком противостоянии у тебя есть единственный шанс — один точный выстрел», — сказал Сыч в беседе с « Лентой.ру ». Вся местность российскими бойцами была давно просчитана (дистанция, карта огня, углы). Несмотря на это, чтобы вычислить лежку украинских снайперов, находившуюся в двух километрах от позиции Сыча и Суеты, им пришлось потратить сутки. Обнаружение осложнялось обстрелом, который мешал работе тепловизора и не давал вычислить противника. По словам Суеты, «все решил случай». Боец спугнул украинских снайперов выстрелом в их пулеметчика. Они решили сменить позицию и выдали себя. «Я заметил, как мелькнула винтовка, и сделал второй выстрел. Дальше все как в кино», — сообщил российский военный. Ранее на СВО российские снайперы уже показывали высокий уровень своего мастерства. Командир снайперского отделения с позывным «Вулкан» заставил гранатометчика ВСУ выстрелить себе под ноги. Тем самым Вулкан спас жизни своих товарищей по оружию. До этого снайперы ВС РФ уничтожили украинский беспилотник «Баба Яга», который солдаты называют «Шлюхой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снайперская дуэль длилась целые сутки, двое украинских снайперов не уступали российским в искусстве маскировки. Об этом рассказали два снайпера из отряда «Невский» с позывными Сыч и Суета. «Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы, и их много. В таком противостоянии у тебя есть единственный шанс — один точный выстрел», — сказал Сыч в беседе с «Лентой.ру». Вся местность российскими бойцами была давно просчитана (дистанция, карта огня, углы). Несмотря на это, чтобы вычислить лежку украинских снайперов, находившуюся в двух километрах от позиции Сыча и Суеты, им пришлось потратить сутки. Обнаружение осложнялось обстрелом, который мешал работе тепловизора и не давал вычислить противника. По словам Суеты, «все решил случай». Боец спугнул украинских снайперов выстрелом в их пулеметчика. Они решили сменить позицию и выдали себя. «Я заметил, как мелькнула винтовка, и сделал второй выстрел. Дальше все как в кино», — сообщил российский военный. Ранее на СВО российские снайперы уже показывали высокий уровень своего мастерства. Командир снайперского отделения с позывным «Вулкан» заставил гранатометчика ВСУ выстрелить себе под ноги. Тем самым Вулкан спас жизни своих товарищей по оружию. До этого снайперы ВС РФ уничтожили украинский беспилотник «Баба Яга», который солдаты называют «Шлюхой».