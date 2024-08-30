Ганчев: ВС РФ продвинулись в Харьковском направлении

31 августа 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Российские военные улучшают свои позиции вдоль трасс, соединяющих Купянск и Сватово, заявил Виталий Ганчев Фото: Министерство обороны Израиля Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении, заняв поселок Синьковка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. «В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на купянском, на сватовско-купянском направлении. Это в районе поселка Синьковка», — отметил Ганчев. Он также добавил, что российские военные улучшают свои позиции вдоль трасс, соединяющих Купянск и Сватово. Ранее заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о поражении батальона ВСУ на курском направлении. Он сообщил об уничтожении бронированных боевых машин противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска продвинулись на сватовско-купянском направлении, заняв поселок Синьковка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева. «В районе Купянска за последние дни есть определенные положительные процессы, связанные именно с продвижением наших войск на купянском, на сватовско-купянском направлении. Это в районе поселка Синьковка», — отметил Ганчев. Он также добавил, что российские военные улучшают свои позиции вдоль трасс, соединяющих Купянск и Сватово. Ранее заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о поражении батальона ВСУ на курском направлении. Он сообщил об уничтожении бронированных боевых машин противника.