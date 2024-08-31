В дело о покушении на Симоньян и Собчак добавили новую статью

Следственные органы возбудили новое уголовное дело в рамках расследования покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Дело касается участия и организации, признанной в России террористической.
«Следствие в рамках дела о подготовке покушений на Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак возбудило новое уголовное дело по факту участия и организации, признанной в РФ террористической», — говорится в материалах дела. Отмечается, что расследование этого дела завершено, и трем обвиняемым предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.5.
Летом 2023 года ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом (СК) сообщила о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф-88». 24 августа с ними была проведена очная ставка, передает «Национальная служба новостей».
Задержанные признались, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. СК России завершил расследование и предъявил обвинения. Прошла психиатрическая экспертиза членов неонацистской группировки, сообщает «Царьград».
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