«Настоящее кино»: Киркоров выпускает 23-минутный клип с Кридом, Чеботиной и Асти

Киркоров анонсировал клип на новую песню «Черная пантера»

31 августа 2024 в 08:23 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров выпустит клип, который станет абсолютным рекордсменом по продолжительности, по бюджету и участию звезд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец Филипп Киркоров объявил о выходе в ноябре клипа к новой песне «Черная пантера». Он заявил, что видео-работа станет абсолютным рекордсменом по хронометражу и количеству звезд. Отмечается, что в нем примут участие Егор Крид, Люся Чеботина, Анна Асти и другие. «В ноябре выйдет глобальная видео-работа на эту песню. Клип — абсолютный рекордсмен. По продолжительности, по бюджету, по участию звезд. В нем принимали участие Яна Рудковская и Саша Плющенко, Ани Лорак, Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Тимати, Влад А4, Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Жасмин, Азиза, Наталья Гордиенко, MARGO, Эльдар Джарахов, Марина Федункив, Тимур Хайдаров. В главных ролях — Вольфганг Черни и Виктория Шелягова, — поделился Киркоров на фестивале «Новая волна». Его слова передает «Комсомольская правда». Он также отметил, что продолжительность клипа составит 23 минут, назвав собственную работу «настоящим кино». Новая песня Киркорова «Черная пантера», которую он впервые спел на музыкальном фестивале «Новая волна», повествует о трагичной любви к бывшей, о не затянувшейся ране, поделился певец. Отмечается, что песня была написана со стихов Михаила Гуцериева, с которым звезду эстрады связывает давнее творческое сотрудничество. Международный музыкальный фестиваль «Новая волна — 2024» прошел в Сочи с 22 по 27 августа. На нем Киркоров продемонстрировал свою новую спортивную форму. Певец отметил, что «хочет сохранить себя для истории», поэтому регулярно посещает спортзал. Он поделился, что каждое утро начинает в пять утра с плавания, после два часа занимается в тренажерном зале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Филипп Киркоров объявил о выходе в ноябре клипа к новой песне «Черная пантера». Он заявил, что видео-работа станет абсолютным рекордсменом по хронометражу и количеству звезд. Отмечается, что в нем примут участие Егор Крид, Люся Чеботина, Анна Асти и другие. «В ноябре выйдет глобальная видео-работа на эту песню. Клип — абсолютный рекордсмен. По продолжительности, по бюджету, по участию звезд. В нем принимали участие Яна Рудковская и Саша Плющенко, Ани Лорак, Анна Асти, Люся Чеботина, Егор Крид, Тимати, Влад А4, Ольга Бузова, Анастасия Стоцкая, Жасмин, Азиза, Наталья Гордиенко, MARGO, Эльдар Джарахов, Марина Федункив, Тимур Хайдаров. В главных ролях — Вольфганг Черни и Виктория Шелягова, — поделился Киркоров на фестивале «Новая волна». Его слова передает «Комсомольская правда». Он также отметил, что продолжительность клипа составит 23 минут, назвав собственную работу «настоящим кино». Новая песня Киркорова «Черная пантера», которую он впервые спел на музыкальном фестивале «Новая волна», повествует о трагичной любви к бывшей, о не затянувшейся ране, поделился певец. Отмечается, что песня была написана со стихов Михаила Гуцериева, с которым звезду эстрады связывает давнее творческое сотрудничество. Международный музыкальный фестиваль «Новая волна — 2024» прошел в Сочи с 22 по 27 августа. На нем Киркоров продемонстрировал свою новую спортивную форму. Певец отметил, что «хочет сохранить себя для истории», поэтому регулярно посещает спортзал. Он поделился, что каждое утро начинает в пять утра с плавания, после два часа занимается в тренажерном зале.