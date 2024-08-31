Le Monde: ЧВК «Медведь» перебрасывают из Африки в Курскую область

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Бойцы ЧВК «Медведь» вернуться в Африку, когда закончат работы в Курской области, заявил Виктор Ермолаев Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы ЧВК «Медведь» будут переведены из африканского Буркина-Фасо в Курскую область. Подобное связано с нападением украинской армии на российский регион, сообщил командир формирования Виктор Ермолаев, отметив, что все солдаты «объединятся против общего врага».

«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», — заявил Ермолаев, подтвердив отправку бойцов под Курск. Его слова передает Le Monde. Он добавил, что всей бойцы вернуться в Африку после окончания работ в регионе.

По данным Le Monde, изначально в Буркина-Фасо насчитывалось от 200 до 300 бойцов, но в Россию вернется около 100 человек. Также неназванный западный чиновник предположил, что возвращение бойцов могло быть связано с «проблемами с оплатой», однако Ермолаев опроверг эти утверждения.

Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что к 31 августа на направлении было уничтожено порядка семи тысяч бойцов армии Украины. Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев ждет суровый ответ из-за вторжения под Курск, все противники будут ликвидированы, передает Pravda.Ru.

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Бойцы ЧВК «Медведь» будут переведены из африканского Буркина-Фасо в Курскую область. Подобное связано с нападением украинской армии на российский регион, сообщил командир формирования Виктор Ермолаев, отметив, что все солдаты «объединятся против общего врага». «Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», — заявил Ермолаев, подтвердив отправку бойцов под Курск. Его слова передает Le Monde. Он добавил, что всей бойцы вернуться в Африку после окончания работ в регионе. По данным Le Monde, изначально в Буркина-Фасо насчитывалось от 200 до 300 бойцов, но в Россию вернется около 100 человек. Также неназванный западный чиновник предположил, что возвращение бойцов могло быть связано с «проблемами с оплатой», однако Ермолаев опроверг эти утверждения. Нападение ВСУ на Курскую область произошло 6 августа. Заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что к 31 августа на направлении было уничтожено порядка семи тысяч бойцов армии Украины. Также президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев ждет суровый ответ из-за вторжения под Курск, все противники будут ликвидированы, передает Pravda.Ru.
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