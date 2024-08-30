В День города в Кургане правоохранители усилили меры безопасности. Вход на площадь имени Ленина перегородили автобусами. Также установлены специальные рамки металлоискатели. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Полиция усилила обеспечение безопасности мероприятий в День 345-летия Кургана. Введен особый режим доступа к основным местам проведения праздника на открытых площадках. Подъезды перекрыты автобусами, установлены рамки металлоискателей у Почты России, у Вечного огня и у Горсада», — сообщает журналист агентства.
Горожане с пониманием относятся к принимаемым мерам. Жители видят, что правоохранители делают все, чтобы праздник прошел без инцидентов, добавил журналист.
Для охраны порядка сотрудники полиции перешли на усиленный режим несения службы. Задействованы сотрудники всех правоохранительных структур: УМВД России по Кургану, управления Росгвардии по Курганской области, добровольной народной дружины и частных охранных организаций. Дежурные силы и средства МЧС России по Курганской области также переведены в режим повышенной готовности, отметили в мэрии.
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